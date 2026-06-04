Россия атаковала дронами Запорожье: пострадали дом, общественный транспорт и люди. Фото

Российские войска вечером 4 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказались жилые дома и общественный транспорт, в результате чего пострадали мирные жители.

Видео дня

О последствиях атаки сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале. По его словам, в результате одного из ударов был разрушен частный дом, а также повреждены соседние домовладения.

"Очередная вражеская атака по Запорожскому району. Под удар попал частный дом. Дом разрушен, повреждения получили и соседние домовладения. Ранения получила 53-летняя женщина", – сообщил Федоров.

Во время атаки российские беспилотники попали также вблизи общественного транспорта. Сначала сообщалось, что пострадавших в этом случае нет.

Впоследствии стало известно о новых разрушениях. Враг продолжил атаку на город, в результате чего был поврежден еще один дом. Предварительно сообщалось о пострадавших.

На обнародованных после удара фотографиях видны масштабы разрушений. Поврежденные жилые здания, выбитые окна и следы пожара стали очередным свидетельством последствий российских атак на гражданскую инфраструктуру города.

Обновленные данные

По состоянию на 21:00 количество пострадавших возросло до четырех человек. Ранения получили двое мужчин и две женщины.

По информации начальника ОВА, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. На месте одного из попаданий возник пожар, к ликвидации последствий привлекли экстренные службы.

"4 пострадавших из-за вражеской атаки по Запорожью. Двое мужчин и 2 женщины получили ранения. Женщина находится в тяжелом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь. Повреждена многоэтажка. Возник пожар", – сообщил Иван Федоров.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ночь на 29 мая российские войска атаковали Запорожье. В облцентре повреждения получила многоэтажка, вспыхнул пожар. Известно о пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!