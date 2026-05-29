Оккупанты ударили по Запорожью: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 29 мая российские войска атаковали Запорожье. В облцентре повреждения получила многоэтажка, вспыхнул пожар.

Видео дня

Известно о пострадавших. Об атаке и ее последствиях рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Россия ударила по Запорожью

О том, что очередная российская атака по Запорожью не прошла без последствий, Федоров сообщил в 04:41 утра.

"Из-за вражеской атаки на Запорожье произошел пожар, повреждена многоэтажка. В доме изуродованы окна и балконы", – написал чиновник.

По состоянию на 5 часов утра было известно о двух пострадавших, обе – женщины.

"Осколочные ранения лица, ног и грудной клетки получили 80-летняя и 47-летняя женщины. Им уже оказывается медицинская помощь", – уточнил Федоров.

Он также сообщил, что на месте атаки работают экстренные и коммунальные службы и рассказал, куда обращаться горожанам, которые нуждаются в помощи после вражеского удара.

Как сообщал OBOZ.UA, российский беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац. Он расположен на берегу Дуная рядом с Одесской областью, которая находилась под массированной российской атакой.

Известно о двух пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!