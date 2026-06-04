В Херсоне российский дрон атаковал автомобиль скорой помощи: преступление оккупантов зафиксировали на видео

В Херсоне российские военные атаковали дроном автомобиль скорой помощи на территории одной из больниц в Днепровском районе. В результате удара пострадали двое медицинских работников. У обоих диагностировали контузии и минно-взрывные травмы.

Видео дня

Об атаке сообщили в Херсонской городской военной администрации. Информацию также обнародовал официальный Telegram-канал Суспільне Херсон. В сети появилось видео момента удара FPV-дрона камикадзе по карете скорой помощи.

В результате удара по автомобилю скорой помощи транспортное средство получило повреждения. В машине выбило стекло и пробило двери. Медики, которые находились вблизи места атаки, получили ранения.

Кроме того, ночью российские беспилотники атаковали само медицинское учреждение. Из-за дронового удара пострадал 59-летний врач. У него зафиксировали минно-взрывную травму и отравление продуктами горения, возникшее во время пожара после попадания.

Масштаб атак

Из-за обострения ситуации с безопасностью в районе одну из больниц Херсона пришлось частично эвакуировать. Отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста перевез 45 пациентов в другие медицинские учреждения города.

Генеральный директор больницы Виктор Колесник подтвердил Общественному факт эвакуации и рассказал об интенсивности атак на медицинское учреждение. По его словам, только за последние двое суток больница неоднократно становилась целью российских беспилотников.

"Вчера два российских дрона типа "Молния" попали в больницу. Сегодня было еще восемь атак беспилотников", – сказал Колесник.

Удар по технике

Кроме Херсона, российские военные атаковали гражданскую технику в Бериславском районе Херсонской области. Вражеский дрон попал в технику дорожных служб.

После удара возник масштабный пожар. Огонь уничтожил несколько единиц спецтехники, среди которых дорожные катки, бензовоз и грузовые автомобили. Информации о пострадавших в результате этого удара пока не поступало.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российские войска ударили беспилотником по жилой многоэтажке в Херсоне. Погибла женщина, пострадали восемь человек. В другом районе облцентра оккупанты с БПЛА атаковали мужчину, а под утро ударили по еще одному многоквартирному дому: пострадали по меньшей мере четверо.

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