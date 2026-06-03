Оккупанты ударили по Херсону дронами и артиллерией: погибла женщина, есть раненые

Ночью российские войска ударили беспилотником по жилой многоэтажке в Херсоне. Погибла женщина, пострадали семь человек.

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В другом районе облцентра оккупанты с БпЛА атаковали мужчину, а под утро ударили по еще одному многоквартирному дому: пострадали минимум четверо. О вражеских ударах и их последствиях рассказали в Херсонской городской и областной военных администрациях, а также в Херсонской областной прокуратуре.

Что известно

Этой ночью российские войска снова терроризировали Херсон: по облцентру они били дронами и артиллерией.

В частности, около 23:30 2 июня российский БПЛА влетел в одну из многоэтажек в Днепровском районе Херсона.

В результате атаки погибла 86-летняя херсонка: женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Также известно о пострадавших: мужчинах в возрасте 50, 77, 73, 75 и 43 лет и женщинах в возрасте 73 и 54 года. В момент атаки все они находились в своих квартирах.

У людей диагностированы ранения различной степени тяжести, ожоги и отравление угарным газом.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)... Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для документирования очередного военного преступления, совершенного военными РФ", – подчеркнули в прокуратуре Херсонской области.

По данным Херсонской ОВА, около 03:10 россияне атаковали с БПЛА мужчину в Корабельном районе Херсона.

"Из-за дронового удара 47-летний херсонец получил взрывную травму, а также осколочные ранения ног. Ему оказывают необходимую медпомощь", – указано в сообщении.

А около 4.00, как рассказал начальник Херсонской ОВА Ярослав Шанько, враг с дрона атаковал жилой дом в Центральном районе Херсона. Пострадали двое взрослых – 65-летняя женщина и 68-летний мужчина – и парень 17 лет. К медикам пострадавшие обратились с минно-взрывными травмами, контузиями и острой реакцией на стресс.

По этому эпизоду в Херсонской областной прокуратуре также открыли уголовное производство по факту военного преступления РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Пострадали двое мужчин. Повреждены грузовик и служебное помещение на паковке.

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