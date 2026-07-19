В сети показали последствия удара по аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области: спутниковое фото

Спутник зафиксировал последствия удара по российской авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. В результате атаки был уничтожен стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

Видео дня

Россия использует этот летательный аппарат в качестве носителя крылатых ракет. Об этом сообщает украинское СМИ.

Спутник зафиксировал место стоянки самолета Ту-95МС на авиабазе "Энгельс", где после удара остались характерные следы поражения. Бомбардировщик был уничтожен 17 июля в результате атаки дрона-камикадзе, осуществленной Службой безопасности Украины.

Российские пропагандисты отреагировали на сообщение об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95МС на авиабазе "Энгельс".

Главные истории дня

"Что касается Ту-95, хороших новостей у меня для вас нет. Можно, конечно, рассуждать о том, что люди живы и это главное. Это, конечно, главное. Вот только такие самолеты мы больше не строим. Давно не строим. Строим только Ту-160. Но очень мало", – отреагировал российский Telegram-канал.

Именно на этой авиабазе базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет Х-101 и Х-555 и регулярно используются Россией для ракетных ударов по территории Украины.

Напоминаем, что в ночь на 16 июля в российских городах Саратов и Энгельс прогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. На военном аэродроме Энгельса вспыхнул пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские ударные беспилотники уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Операцию провели спецназовцы Национальной гвардии Украины, нанеся точечный удар по самолету в момент его подготовки к боевому вылету.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!