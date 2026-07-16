Ударные дроны уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М на аэродроме "Саки" в Крыму. Видео

Украинские ударные беспилотники уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Операцию провели спецназовцы Национальной гвардии Украины, нанеся точечный удар по самолету в момент его подготовки к боевому вылету.

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Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он также обнародовал видео поражения цели.

Как проходила операция

По данным НГУ, операцию осуществили боевые водолазы Центра специального назначения "Омега". После обнаружения цели было проведено тщательное планирование удара.

В момент, когда российский бомбардировщик готовился к очередному боевому вылету для нанесения ударов по территории Украины, по нему нанесли удар беспилотники. Первый дрон поразил носовую часть самолета, после чего второй беспилотник нанес повторный удар в район топливных баков. В результате самолет был полностью уничтожен.

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Удары в тылу врага

В Нацгвардии отмечают, что эта операция в очередной раз подтверждает способность украинских подразделений наносить высокоточные удары по приоритетным целям глубоко в тылу противника.

Помимо подразделения "Омега", эффективно выполняют боевые задачи на значительных расстояниях также подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" и 2-го корпуса НГУ "Хартия". Они действуют на расстояниях свыше 100 километров, уничтожая ключевые объекты противника.

Какие цели уничтожают украинские силы

Основными целями украинских беспилотных подразделений являются логистические маршруты, склады боеприпасов, пункты управления, средства противовоздушной обороны, места сосредоточения личного состава и авиация противника.

"Каждый уничтоженный самолет, склад боеприпасов или командный пункт означает меньше возможностей для противника вести боевые действия. Национальная гвардия Украины продолжает развивать направление высокоточных ударов, расширять возможности подразделений беспилотных систем и методично уничтожать важнейшие военные объекты государства-агрессора", – отметил Пивненко.

Работа в этом направлении продолжается, а перечень приоритетных целей постоянно обновляется.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июля в российских городах Саратов и Энгельс прогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. На военном аэродроме Энгельса вспыхнул пожар.

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