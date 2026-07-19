СБУ нанесла удар сразу по трем нефтебазам в Ставропольском регионе РФ, – Зеленский об успехах военных

В ночь на 19 июля украинские военные нанесли удар сразу по трем нефтебазам в Ставропольском крае РФ. Удар нанесли бойцы Службы безопасности Украины.

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Их побратимы из рядов Вооруженных сил Украины атаковали еще один объект топливной сферы в этом же российском регионе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Нефтяная отрасль РФ ночью вновь оказалась под "дальнобойными санкциями" Украины

Глава государства сообщил, что ночью защитники Украины продолжили наносить удары по нефтяной инфраструктуре государства-агрессора. В зоне пристального внимания на этот раз оказались объекты Ставропольского края РФ.

"Продолжаем вполне справедливо и точно отвечать на российские удары. Сегодня украинские дальнобойные санкции достигли определенных объектов, которые обеспечивают и финансируют российскую агрессию. Подразделения СБУ поразили сразу три нефтебазы в Ставропольском регионе", – отметил Зеленский.

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Еще один объект топливной сферы России в этом же регионе был результативно атакован подразделениями Вооруженных сил.

Также Зеленский добавил, что в акватории Черного моря зафиксированы точные попадания по трем российским танкерам теневого флота.

"Спасибо каждому нашему подразделению, которое усиливает в России ощущение того, что эту войну нужно заканчивать. Слава Украине!" – подытожил президент Украины.

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