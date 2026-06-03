Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области: есть раненые

Одесская область ночью находилась под дроновой атакой российских войск. Враг бил по гражданской инфраструктуре региона: повреждены грузовик и здание на парковке.

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Пострадали два человека. О последствиях атаки рассказал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Россия била по Одесской области

Удары по региону россияне нанесли среди ночи. Целили уже привычно по абсолютно гражданской инфраструктуре.

"В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован", – перечислил последствия атаки Кипер.

Он добавил, что на месте попаданий работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения Одесской области.

Как рассказывал OBOZ.UA, 29 мая стало известно, что Россия нанесла удар по турецкому судну, которое направлялось из порта в Одесской области. Ранения получили два члена экипажа, а на борту вспыхнул пожар.

Всего той ночью были атакованы три гражданских грузовых судна.

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