УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия нанесла удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области: есть раненые. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,2 т.
Россия нанесла удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области: есть раненые. Фото
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Россия целенаправленно атаковала турецкое судно – сухогруз ANT. Оно направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

После удара возник пожар, пострадали двое членов экипажа. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

Во время атаки 29 мая Россия нанесла целенаправленный удар по турецкому судну.

Россия нанесла удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области: есть раненые. Фото

"Ночью враг с помощью БПЛА атаковал сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турция) направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту. В результате попадания в надстройку судна возник пожар", – отметили в ВМС.

Россия нанесла удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области: есть раненые. Фото
Россия нанесла удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области: есть раненые. Фото

На помощь экипажу судна прибыли бойцы подразделений Морской поисково-спасательной службы и ВМС, которые смогли быстро локализовать пожар.

Россия нанесла удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области: есть раненые. Фото
Россия нанесла удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области: есть раненые. Фото

Ранения получили двое членов экипажа. Пострадавших катерами ВМС эвакуировали с судна, их доставили в медицинское учреждение.

"РФ продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда", – подчеркнули в Военно-морских силах.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки РФ в ночь на 29 мая российский беспилотник врезался в многоэтажку в Румынии. Вспыхнул пожар. Пострадали два человека. Атаку подтвердили в Минобороны Румынии, там людей в приграничных районах предупреждали об опасности, в небо поднимали авиацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОдессаВойна в УкраинеРоссийские обстрелыРоссия - страна-агрессоркораблиShahed (Шахед)Военно-морские силы Украины
Редакционная политика