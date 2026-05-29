Россия нанесла удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области: есть раненые. Фото

Россия целенаправленно атаковала турецкое судно – сухогруз ANT. Оно направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

Видео дня

После удара возник пожар, пострадали двое членов экипажа. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

Во время атаки 29 мая Россия нанесла целенаправленный удар по турецкому судну.

"Ночью враг с помощью БПЛА атаковал сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турция) направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту. В результате попадания в надстройку судна возник пожар", – отметили в ВМС.

На помощь экипажу судна прибыли бойцы подразделений Морской поисково-спасательной службы и ВМС, которые смогли быстро локализовать пожар.

Ранения получили двое членов экипажа. Пострадавших катерами ВМС эвакуировали с судна, их доставили в медицинское учреждение.

"РФ продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда", – подчеркнули в Военно-морских силах.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки РФ в ночь на 29 мая российский беспилотник врезался в многоэтажку в Румынии. Вспыхнул пожар. Пострадали два человека. Атаку подтвердили в Минобороны Румынии, там людей в приграничных районах предупреждали об опасности, в небо поднимали авиацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!