Оккупанты ударили по Днепропетровщине: погибла женщина, есть раненые. Фото

Российские войска снова атаковали населенные пункты Днепропетровщины, били дронами и артиллерией по нескольким районам области. В результате атаки погибла женщина, есть также пострадавшие.

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Били оккупанты по жилым домам, предприятию, АЗС и автомобилям. О последствиях вражеских ударов рассказали начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Россия атаковала Днепропетровскую область

Россияне более 15 раз атаковали населенные пункты в пяти районах области. Били беспилотниками и артиллерией.

На утро 5 июня известно о по меньшей мере одной жертве и двух раненых жителях области.

Над регионом в течение ночи силы ПВО сбили 22 вражеских дрона.

Павлоградский район

Под ударами россиян находились Павлоград и Троицкая громада. Повреждены предприятие и частные дома.

Так, в Павлограде после обстрелов РФ вспыхнул пожар: горели два частных дома, нежилое здание и 14 автомобилей.

В Троицкой громаде горел частный дом.

Там погибла женщина.

Пострадали двое гражданских. Один из них, 74-летний мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший, мужчина в возрасте 48 лет, будет лечиться амбулаторно.

Синельниковский район

Под ударами БпЛА находились Шахтерская и Николаевская громады.

В Шахтерском фиксировались пожары. Повреждены две многоэтажки, шесть автомобилей и инфраструктура .

В Николаевской громаде враг попал по АЗС.

Самаровский район

Россияне атаковали Перещепинскую громаду. Там поврежден частный дом.

Днепровский район

В этом районе была атакована Подгороднянская громада, отметил Лукашук. О последствиях атаки он не сообщил.

Никопольский район

Россияне били дронами и артиллерией по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадам. Данных о последствиях атак на момент публикации не было.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами и 216 БПЛА. Силы обороны обезвредили почти 200 целей. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

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