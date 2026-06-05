Оккупанты ударили по Днепропетровщине: погибла женщина, есть раненые. Фото
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Российские войска снова атаковали населенные пункты Днепропетровщины, били дронами и артиллерией по нескольким районам области. В результате атаки погибла женщина, есть также пострадавшие.
Били оккупанты по жилым домам, предприятию, АЗС и автомобилям. О последствиях вражеских ударов рассказали начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Россия атаковала Днепропетровскую область
Россияне более 15 раз атаковали населенные пункты в пяти районах области. Били беспилотниками и артиллерией.
На утро 5 июня известно о по меньшей мере одной жертве и двух раненых жителях области.
Над регионом в течение ночи силы ПВО сбили 22 вражеских дрона.
Павлоградский район
Под ударами россиян находились Павлоград и Троицкая громада. Повреждены предприятие и частные дома.
Так, в Павлограде после обстрелов РФ вспыхнул пожар: горели два частных дома, нежилое здание и 14 автомобилей.
В Троицкой громаде горел частный дом.
Там погибла женщина.
Пострадали двое гражданских. Один из них, 74-летний мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший, мужчина в возрасте 48 лет, будет лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
Под ударами БпЛА находились Шахтерская и Николаевская громады.
В Шахтерском фиксировались пожары. Повреждены две многоэтажки, шесть автомобилей и инфраструктура .
В Николаевской громаде враг попал по АЗС.
Самаровский район
Россияне атаковали Перещепинскую громаду. Там поврежден частный дом.
Днепровский район
В этом районе была атакована Подгороднянская громада, отметил Лукашук. О последствиях атаки он не сообщил.
Никопольский район
Россияне били дронами и артиллерией по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадам. Данных о последствиях атак на момент публикации не было.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами и 216 БПЛА. Силы обороны обезвредили почти 200 целей. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.
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