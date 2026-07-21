Силы обороны уничтожили истребитель МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме в Курской области. Видео

21 июля Силы обороны Украины сбили российский истребитель МиГ-29 и вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Операцию украинские бойцы провели на аэродроме "Халино" в Курской области.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Также там опубликовали видео эффективной операции.

Что известно

Операцию провела 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Чорний ліс" Сухопутных войск Украины. Ориентировочная стоимость истребителя МиГ-29 – 25 000 000 долларов, приблизительная стоимость вражеского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь С1" – 20 000 000 долларов.

Главные истории дня

"15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" успешно провела операцию на аэродроме "Халино" в Курской области. Поражены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Продолжение следует", – говорится в сообщении.

Что известно об истребителе МиГ-29

МиГ-29 — советский истребитель четвёртого поколения. Был основным многоцелевым истребителем многих стран Варшавского договора, а также СССР в 1980-х годах.

МиГ-29 также стал популярным экспортным самолётом — более 30 стран либо эксплуатируют, либо ранее эксплуатировали его.

Он рассчитан на одного или двух членов экипажа. Истребитель может развивать максимальную скорость 2450 км/ч на высоте 13 000 м. Дальность его полета составляет 1430 км, боевой радиус — 700 км.

Несмотря на относительную устарелость, МиГ-29 по-прежнему используется Военно-воздушными силами многих стран.

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