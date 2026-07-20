Под прицелом оказалась электроподстанция и не только: в Крыму ночью прогремела серия взрывов. Фото

В ночь на 20 июля во временно оккупированном Крыму поступали сообщения о серии взрывов в разных городах. Под прицелом оказалась электроподстанция вблизи Алушты, также слышались звуки взрывов и пролета дронов в Керчи, в Ялте фиксировали взрывы и мощный пожар.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Также сообщалось о ракетном ударе по воинской части ФСБ в районе поселка Семидворье

Что известно

В ночь на 20 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В разных городах и поселках полуострова одновременно раздались взрывы. Так, взрывы раздавались в Керчи, Ялте, Алуште, в поселке Семидворие.

"В Керчи над горой Митридат идет стрельба и слышно пролетающие дроны, сообщает подписчик", – отметили в мониторинговом канале. Также сообщили, что в Севастополе на мысе Фиолент стреляют мобильные огневые группы.

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В Ялте в то же время сообщили о взрывах, а затем о пожаре на холме Дарсан.

"В Ялте сильный пожар на холме Дарсан, сообщает подписчик", – говорится в сообщении.

В Керчи мобильная огневая группа пыталась сбить дрон, был слышен его пролет.

Под обстрелом оказалась электроподстанция вблизи Алушты

Ночью в Алуште слышались взрывы, а около 00:40 в городе отключили электроэнергию.

"Пожар в Алуште. Возможно, в районе электроподстанции. Время – около 00:30. Сообщил подписчик"

Стало известно, что атаке подверглась электроподстанция 110/10 кВ "Приветное" вблизи Алушты, на месте атаки обнаружен пожар, сообщает Крымская мониторинговая группа со ссылкой на спутниковые снимки.

Подстанция 110/10 кВ "Приветное" является ключевым объектом энергетической инфраструктуры "Крымэнерго", расположенным в селе Приветное (городской округ Алушта). Она снабжает электроэнергией само село, Канакскую Балку и прилегающие курортно-туристические зоны южного побережья Крыма. Рабочее напряжение составляет 110/10 кВ. Имеется два силовых трансформатора. Установленная мощность трансформаторов составляет 50 МВА.

Также сообщалось о ракетном ударе по воинской части пограничной службы ФСБ в районе поселка Семидворье.

Отмечается, что оккупанты запускали ракеты из ЗРК "Панцирь" возле Балаклавской ТЭС.

"Возле Балаклавской ТЭС с Федюхиных высот "Панцирь" запустил ракеты, также был слышен взрыв, сообщает подписчик".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что ранним утром 20 июля в Подольске Московской области РФ прогремели взрывы. После них в нескольких местах вспыхнули пожары. Сообщается, что атаке подверглись логистический хаб российского маркетплейса Wildberries, нефтебаза вблизи Подольска, логистический парк "Южные Врата" возле Домодедово.

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