Под прицелом оказалась электроподстанция и не только: в Крыму ночью прогремела серия взрывов. Фото
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В ночь на 20 июля во временно оккупированном Крыму поступали сообщения о серии взрывов в разных городах. Под прицелом оказалась электроподстанция вблизи Алушты, также слышались звуки взрывов и пролета дронов в Керчи, в Ялте фиксировали взрывы и мощный пожар.
Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Также сообщалось о ракетном ударе по воинской части ФСБ в районе поселка Семидворье
Что известно
В ночь на 20 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В разных городах и поселках полуострова одновременно раздались взрывы. Так, взрывы раздавались в Керчи, Ялте, Алуште, в поселке Семидворие.
"В Керчи над горой Митридат идет стрельба и слышно пролетающие дроны, сообщает подписчик", – отметили в мониторинговом канале. Также сообщили, что в Севастополе на мысе Фиолент стреляют мобильные огневые группы.
В Ялте в то же время сообщили о взрывах, а затем о пожаре на холме Дарсан.
"В Ялте сильный пожар на холме Дарсан, сообщает подписчик", – говорится в сообщении.
В Керчи мобильная огневая группа пыталась сбить дрон, был слышен его пролет.
Под обстрелом оказалась электроподстанция вблизи Алушты
Ночью в Алуште слышались взрывы, а около 00:40 в городе отключили электроэнергию.
"Пожар в Алуште. Возможно, в районе электроподстанции. Время – около 00:30. Сообщил подписчик"
Стало известно, что атаке подверглась электроподстанция 110/10 кВ "Приветное" вблизи Алушты, на месте атаки обнаружен пожар, сообщает Крымская мониторинговая группа со ссылкой на спутниковые снимки.
Подстанция 110/10 кВ "Приветное" является ключевым объектом энергетической инфраструктуры "Крымэнерго", расположенным в селе Приветное (городской округ Алушта). Она снабжает электроэнергией само село, Канакскую Балку и прилегающие курортно-туристические зоны южного побережья Крыма. Рабочее напряжение составляет 110/10 кВ. Имеется два силовых трансформатора. Установленная мощность трансформаторов составляет 50 МВА.
Также сообщалось о ракетном ударе по воинской части пограничной службы ФСБ в районе поселка Семидворье.
Отмечается, что оккупанты запускали ракеты из ЗРК "Панцирь" возле Балаклавской ТЭС.
"Возле Балаклавской ТЭС с Федюхиных высот "Панцирь" запустил ракеты, также был слышен взрыв, сообщает подписчик".
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что ранним утром 20 июля в Подольске Московской области РФ прогремели взрывы. После них в нескольких местах вспыхнули пожары. Сообщается, что атаке подверглись логистический хаб российского маркетплейса Wildberries, нефтебаза вблизи Подольска, логистический парк "Южные Врата" возле Домодедово.
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