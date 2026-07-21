На временно оккупированной части Украины "новая власть" продолжает "работу" над тем, чтобы отобрать у местных жителей их дома и квартиры. При этом, все подается под соусом "законности". Люди лишаются единственного жилья, которое или сносят, а на его месте возводят высотки, или же в него заселяют завезенных из РФ "ценных специалистов".

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Инспекция сказала "вон"

В оккупированном Донецке этим летом зафиксирована новая волна так называемых "инспекций жилья", во время которых оккупационные комиссии массово признают дома местных жителей "аварийными" даже при наличии минимальных или поверхностных повреждений.

"Фактически, речь идет о запуске очередной схемы "перераспределения" недвижимости. После формального признания дома "непригодным для проживания" людей заставляют покидать свои квартиры и переселяться в коммунальные общежития или временные жилища с минимальными условиями", – говорят в Центре национального сопротивления.

Такие решения конечно же принимаются непрозрачно, а оценка состояния жилья намеренно занижается. Это создает основу для дальнейшего сноса домов и застройки территорий новыми объектами, что совершают российские компании.

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Те местные жители, кто не проходит проверку статуса жилья или не оспаривает решение комиссий, рискуют остаться без собственности и без гарантий компенсации.

"Но добиться справедливого решения практически нереально – хоть как ни доказывай. Знаю о конкретном случае в Буденновском районе: семью уже выселили, хотя ничего критичного с тем домом нет. Похоже, что кому-то нужен этот участок", – говорит наша собеседница из оккупированного областного центра.

По ее словам, в центральных районах такой номер не проходит (во всяком случае она об этом не слышала), так как "там давно все поделено", а вот в отдаленных – сейчас просто "эпидемия захватов".

"Учитывая, что цены на жилье в Донецке за последние несколько лет серьезно выросли и сколько оккупационная власть может заработать на откатах со строительства новых комплексов – уже ничему не удивляешься. Об этом все вокруг говорят", – поделилась дончанка.

Как выяснил OBOZ.UA, в Буденновском районе (Богодуховском) действительно собираются строить многоэтажные жилые комплексы. Один из российских застройщиков уже озвучил свои планы и так описал "плюсы": "Буденновский район обладает сразу несколькими важными преимуществами. Прежде всего, это ближайший район Донецка к выезду в Ростовскую область, что особенно удобно для людей, которые часто бывают в командировках или регулярно совершают поездки по личным делам".

Насколько оккупантам удастся реализовать такие планы – большой вопрос, учитывая логистический локдаун и другие сюрпризы от Сил обороны Украины. Но то, что сейчас в этом районе оккупированного областного центра резко активизировался отжим жилья – факт.

Масштабы поражают

Тем временем, количество так называемого "бесхозяйного жилья" на ВОТ Украины тоже растет с каждым днем. К сожалению, эта схема продолжает безотказно работать в интересах российских захватчиков.

"Бесхозным" стали признавать жилье, собственник которого уехал (а такое массово происходило в начале полномасштабного вторжения), не смог лично предоставить необходимые документы и т.д. Отдельная "песня" – требование получения паспорта РФ, чтобы внести ту же квартиру в российский реестр недвижимости. А без этого ее продать невозможно.

В итоге, процесс отжима жилья был легализован российским законом в конце 2025 года. То есть, была прописана процедура лишения законных прав собственности. Иначе как бандитизмом в законе это и не назовешь.

В такие дома и квартиры оккупационная власть заселяла и продолжает заселять различных "ценных специалистов", приехавших на ВОТ из России. Наиболее активно этот процесс стартовал в Мелитополе Запорожской области: первым делом туда завезли медиков, так как нехватка врачей и медсестер там была критичной для РОВ. Заселяли и непосредственно военных, сотрудников ФСБ, учителей.

Чтобы осознать масштаб происходящего отжима жилья, покажем это на примере оккупированного Мариуполя Донецкой области. Если в 2025 году списки "бесхозяйного" включали в себя отдельные волны, охватывающие сотни новых квартир, то по состоянию на июль 2026 года – реестр фактически превратился в систему массовой инвентаризации жилья.

Только за последний год общее количество квартир, внесенных в реестр "бесхозяйного" имущества, возросло с 5 978 до 12 948 объектов.

"Таким образом, за год оккупационная администрация прибавила 6 970 новых квартир, а общий реестр увеличился на 116,6%. Это означает, что менее чем за двенадцать месяцев количество потенциально изъятых квартир более чем удвоилось", – сообщили в Центре изучения оккупации.

Эти способы "законно" (в понимании оккупантов) отобрать у украинцев жилье – к сожалению, не единственные. О наиболее наглых и криминальных схемах на ВОТ мы расскажем в одной из следующих публикаций.