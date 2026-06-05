Россия атаковала Чернигов: пострадали шесть человек, повреждены десятки авто. Видео

Днем 5 июня Россия атаковала Чернигов "Шахедами", предварительно известно о шести пострадавших. Под ударом оказалось одно из предприятий, а также стоянка автомобилей.

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Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. В результате попадания по автомобильной стоянке повреждены 37 автомобилей.

Что известно

Российская оккупационная армия нанесла удар "Шахедами" по Чернигову. Целью атаки стало одно из предприятий города.

"Зафиксировано попадание вражеского БпЛА по одному из предприятий на севере города", – написал начальник Черниговской МВА.

Вследствие российской атаки есть пострадавшие. Сначала Дмитрий Брижинский сообщил о трех людях, которые получили травмы, однако впоследствии количество пострадавших возросло до шести.

"На месте попадания по предприятию количество травмированных предварительно возросло до 6 человек. Пожар отсутствует", – написал Брижинский.

По его словам, все травмированные были доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, российский "Шахед" попал по стоянке автомобилей, на месте попадания вспыхнул пожар. По состоянию на 12.21 известно о 37 поврежденных автомобилях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ночь на среду, 27 мая, страна-агрессор Россия устроила массированную дроновую атаку на Чернигов. В городе раздавались взрывы, под ударом оказались деревообрабатывающее предприятие, логистическая компания и критическая инфраструктура областного центра.

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