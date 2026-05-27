Россия массированно атаковала Чернигов: прозвучала серия взрывов, есть попадания

В ночь на среду, 27 мая, страна-агрессор Россия устроила массированную дроновую атаку на Чернигов. В городе раздавались взрывы, под ударом оказались предприятия областного центра.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Детали о последствиях обстрела опубликовали в официальном Telegram-канале пресс-службы Черниговского городского совета.

Сначала стало известно о попадании на территории одного из предприятий в западной части города.

"Также удары нанесены еще по одному предприятию в западной части города", – добавили в горсовете.

Всего в Чернигове прозвучало около 15 взрывов. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 мая оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. Вследствие вражеского удара пострадали 15 жителей областного центра, среди них младенец. Также взрывная волна повредила здания и автомобили.

