Силы обороны сократили численность армии РФ еще на тысячу оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 358 тыс. 950 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 27 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 955), три боевые бронированные машины (24 618), 39 артиллерийских систем (42 790), одну РСЗО (1 805), 1 307 БпЛА оперативно-тактического уровня (313 342), 10 наземных робототехнических комплексов (1 485).

Также уничтожены 271 единица автомобильной техники и автоцистерн (99 645), три единицы спецтехники (4 224).

Всего за сутки Россия потеряла 1 635 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 397 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 687 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, секретные ударные "крылья" СБС перерезали логистику врага в глубоком тылу. Речь идет о так называемом "крымском логистическом коридоре", который сейчас заблокирован украинскими защитниками– дорогу Р-280 Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Она теперь находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!