В оккупированном Крыму прогремели взрывы: говорят о прилете в здание штаба ВВС Черноморского флота. Фото и видео

Во временно оккупированном Крыму 27 мая прогремели взрывы. Громко было в Симферополе и в Севастополе.

В частности, сообщается о прилете по зданию штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота - основному органу управления после уничтожения главного штаба. Об этом пишет "Крымский ветер".

Взрывы в Севастополе

О взрывах в Севастополе "Крымский ветер" сообщил утром 27 мая. В канале появилась фотография с дымом, поднимающимся над местом вероятного прилета – и комментарием: "В Севастополе таки что-то хорошо горит в районе бухты".

За считанные минуты в "Крымском ветре" назвали вероятную цель удара по Севастополю.

"В Севастополе прилет в здание штаба ВВС Черноморского флота РФ на улице Гоголя, сообщает подписчик. Как мы ранее сообщали, после уничтожения главного штаба ЧФ, штаб ВВС используют в качестве места основного органа управления. Пожар в этом или в соседнем здании", – отметили там, добавив фото здания штаба.

Новые фото из города, по данным "Крымского ветра", лишь еще раз подтвердили изначальный вывод.

"Похоже, действительно "прикурен" штаб ВВС ЧФ", – пишет канал.

"Машины скорой помощи едут в центр Севастополя из разных концов города, сообщают подписчики. Напомним, там два пожара – в районе Севастопольской бухты и в районе штаба ВВС ЧФ РФ", – отметил "Крымский ветер" около 06:30.

Взрывы в Симферополе

В Telegram-канале Exilenova+ тем временем сообщили, что громко было также в оккупированном Симферополе.

"Сообщают об взрывах в Симферополе", – отметили там, сопроводив сообщение видео с места.

А "Крымский ветер" сообщил о работе российской ПВО в районе Таврической ТЭС под Симферополем (фото сделано в 05.02).

По данным канала, после взрывов в небе виден дым, а по городу помчались "машины с сиренами" – то ли скорые, то ли пожарки.

В Z-пабликах тем временем начали писать о "ракетной атаке" со стороны Украины.

