'Есть серийные номера': на крыше музея Чернобыля нашли остатки вражеской ракеты

В Киеве 26 мая, во время разбора завалов на крыше Национального музея Чернобыль обнаружили часть российской ракеты. Сейчас специалисты работают над окончательной идентификацией вражеской ракеты.

Об этом рассказал председатель Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко. Он добавил, что район столицы вокруг музея уже открыт для прохода и проезда.

Ракета на крыше музея

"Остаток ракеты достаточно большой, на нем есть серийные номера. Взрывотехники уже отработали, но в конце концов удастся установить те ракеты, и тогда мы будем знать больше подробностей относительно того, что на самом деле произошло", – отметил Ярослав Емельяненко.

По его словам, пока на месте удара в районе музея продолжаются работы по ликвидации последствий атаки – коммунальные службы и спасатели разбирают завалы, эвакуируют поврежденные автомобили и демонтируют поврежденные части крыши здания.

Однако столичный район вокруг музея уже открыт для прохода и проезда, уточнил председатель Ассоциации чернобыльских операторов.

Но некоторые опасные участки до сих пор остаются огражденными, добавил он и пригласил в уже работающий ресторан поблизости.

Атака по столице

В ночь на 24 мая, во время массированной атаки, десятки ракет и сотни дронов направили захватчики на Украину. Большинство целей летело на украинскую столицу. Считается, что враг совершил один из самых массированных ударов по Киеву за два последних года – в целом оккупантами было применено "50+ ракет и до 700 БпЛА различных типов".

Из-за этого военного преступления россиян количество погибших мирных жителей столицы составило три человека.

Среди прочих, одна из ракет захватчиков попала в здание Национального музея Чернобыль на Подоле. В результате удара произошел пожар, была повреждена крыша и часть стены одного из выставочных залов.

