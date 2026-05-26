Оккупанты нанесли удар по Запорожью, есть пострадавшие: момент атаки попал на видео

26 мая оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. В результате вражеского удара пострадали трое жителей областного центра. Также взрывная волна повредила здания и автомобили.

Видео дня

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В своем Telegram-канале чиновник обнародовал кадры момента российской атаки.

По информации глава ОГА, атака повредила машины, часть из них вспыхнула.

Кроме того, обломки и взрывная волна повредили нежилое здание. По состоянию на момент публикации, пожар на месте уже ликвидировали.

"Уже трое раненых – увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Взрывной волной и обломками повреждено нежилое здание. Повреждены также машины, припаркованные неподалеку, некоторые из них загорелись. Возгорание уже ликвидировали спасатели. Другие последствия вражеской атаки устанавливаются", – сообщил Федоров.

Напомним, на Харьковщине в результате серии российских атак пострадали шесть человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Удары фиксировались сразу в нескольких населенных пунктах области в течение суток.

Также OBOZ.UA сообщал, российская оккупационная армия в ночь на 26 мая снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили ракеты и десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!