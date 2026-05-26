Войска РФ ударили по Украину баллистическим ракетами и БПЛА: силы ПВО сбили 111 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 26 мая снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили ракеты и десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 111 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 122 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Также путинская армия запустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области и оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА и ракет на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) на 3 локациях.

Последствия обстрелов

В Полтавской области российский беспилотник попал по территории частного домовладения в Полтавском районе. В результате атаки разрушен дом.

Оперативно прибывшие на место подразделения ГСЧС спасли из-под завалов женщину. Ей оказывается необходимая помощь. Ликвидация последствий продолжается.