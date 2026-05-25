Россия нанесла удар по Днепру, есть раненые: двое в тяжелом состоянии

Днем понедельника, 25 мая, военные российской армии нанесли удар по Днепру. В результате атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Двое из пострадавших – в тяжелом состоянии. Детали сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Об ударе по областному центру чиновник написал около 13:00. Впоследствии появилась информация о трех пострадавших.

"Три человека получили ранения из-за удара россиян по Днепру. Это мужчины 18, 45 и 67 лет. Все госпитализированы. Двое в тяжелом состоянии", – отмечается в сообщении.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, российские войска 25 мая атаковали Днепропетровскую область. Враг нанес удар по городу Павлоград: там изуродовано многоэтажку, вспыхнул пожар. В результате российского террора пострадали 10 человек, в том числе 6-летний мальчик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 25 мая, военные российской оккупационной армии нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки пострадали два человека. Также известно о повреждении многоэтажки и других зданий.

