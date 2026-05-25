Колоссальная сумма: стало известно, сколько стоила России комбинированная атака на Украину

В ночь на 24 мая Россия устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине, потратив колоссальную сумму. Террористический обстрел обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

В целом противник направил на территорию нашего государства 90 ракет различных видов и 600 беспилотников. Об этом сообщает "АрмияInform".

"Массированная воздушная атака на Киев 24 мая стоила россиянам около $361,2 млн (более 15 млрд грн). Это ориентировочная стоимость ракет различных типов и беспилотников", – говорится в сообщении.

Вооружение, которым били оккупанты

– 1 баллистическая ракета средней дальности "Орешник" (стоимость $50 млн);

– 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (стоимость $10 млн);

– 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (стоимость $16,2 млн);

– 30 баллистических ракет "Искандер-М", С-400 (стоимость $120 млн);

– 54 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К", "Калибр" (стоимость $135 млн);

– 600 ударных БПЛА, барражирующих боеприпасов и дронов-имитаторов типа (стоимость $30 млн).

Как отмечается, атака россиян была направлена преимущественно на гражданскую инфраструктуру и жилые дома с целью запугивания населения после успешных ударов Сил обороны по ряду объектов на территории РФ.

По масштабам расходов это сопоставимо с годовыми бюджетами десятков малых городов или сотен сел в самой России, а содержание, в частности, полигона Капустин Яр, откуда осуществляли запуски "Орешника", могло бы обеспечиваться в течение многих лет.

Россияне продолжают жаловаться на упадок медицины, дорог и коммунальной сферы, в то время как власти за одну ночь тратят сотни миллионов долларов на убийства украинцев.

Напомним, во время массированной атаки оккупантов в ночь на 24 мая, основной удар принял на себя Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и десятки пострадавших. Погибли по меньшей мере два человека. Мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года.

Также во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 24 мая Россия устроила воздушную атаку на Украину: враг применил 690 средств воздушного нападения: 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет.

