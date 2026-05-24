РФ ударила 'Орешником' по Белой Церкви: Игнат подтвердил предположения медиа

Во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

Об этом в комментарии одному из украинских СМИ заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее в медиа появились предположения о применении войсками РФ разрекламированной российской пропагандой ракеты.

Что известно

Игнат подтвердил, что баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") ударила в районе Белой Церкви на Киевщине.

Запустили ее захватчики с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Впоследствии об "одной баллистической ракете средней дальности", запущенной из Капустиного Яра, упомянули в сводке Воздушных сил по отражению вражеской атаки.

Жители Белоцерковщины еще ночью снимали вероятный прилет "Орешника", кадры публиковал волонтер и общественный деятель, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Он также обратил внимание на разочарование Z-блогеров эффектом от разрекламированного российским диктатором Владимиром Путиным вооружения, которое "не имеет аналогов": после падения "Орешника" на видео не заметен особый взрыв.

Портал "Милитарный" указал, что на этих видео видно падение боеголовок баллистической ракеты.

Там также напомнили, что вскоре после полуночи 24 мая об угрозе применения "Орешника" предупреждали в Воздушных силах. 23 мая о высокой вероятности такого удараговорил также президент Украины Владимир Зеленский.

Вместе с тем Посольство США в Киеве также выпустило предупреждение о "потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов".

По данным начальника Киевской ОВА Николая Калашника, в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

А в ГСЧС Киевщины по состоянию на 8 часов утра вообще подтверждали только последствия для гаражного кооператива в Белой Церкви: горели три гаража.

В целом же в области последствия фиксируются во всех районах. Известно о попаданиях в многоквартирные и частные дома, медицинское и образовательное учреждения, другие объекты. Погибли двое мужчин, пострадали по меньшей мере девять гражданских, среди них – девочка, которой нет еще и года.

По данным Воздушных сил, этой ночью Россия атаковала 690 ракетами и дронами, использовав 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатых и 11 баллистических ракет.

Основной удар принял на себя Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и более 50 пострадавших, погибли по меньшей мере два человека. Мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года.

Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

