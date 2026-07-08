Боже, когда же я наконец увижу в Z-пабликах привычные бессонные ночи с оповещением "Баллистика на Москву!", "Баллистика на Питер"…

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И эти визги: "Мы-то причем?!", "Мы против войны!", "Это все геополитика!", "Все неоднозначно!", "Правда где-то посередине…"

А когда ваши остатки будут вытаскивать из-под завалов, запомните одно: я буду вспоминать каждую поломанную вами судьбу. Каждого убитого в своей кровати ребёнка с матерью. Каждый дотла сожженный город вместе с его будущим. Лицо каждого нашего молодого парня, не успевшего пожить, и каждого замученного военнопленного.

Ваше мракобесие другим способом не лечится. И проклинать вас нет смысла – вы и так уже прокляты.