Блог | Российское мракобесие можно вылечить только с помощью баллистики на Москву и Питер
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Боже, когда же я наконец увижу в Z-пабликах привычные бессонные ночи с оповещением "Баллистика на Москву!", "Баллистика на Питер"…
И эти визги: "Мы-то причем?!", "Мы против войны!", "Это все геополитика!", "Все неоднозначно!", "Правда где-то посередине…"
А когда ваши остатки будут вытаскивать из-под завалов, запомните одно: я буду вспоминать каждую поломанную вами судьбу. Каждого убитого в своей кровати ребёнка с матерью. Каждый дотла сожженный город вместе с его будущим. Лицо каждого нашего молодого парня, не успевшего пожить, и каждого замученного военнопленного.
Ваше мракобесие другим способом не лечится. И проклинать вас нет смысла – вы и так уже прокляты.
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