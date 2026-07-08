Буданов дал интервью РБК. Главное лично для меня – ни о каких территориальных уступках речь не идет: ни в контексте "духа Анкориджа", ни в формате "выйдем с Донбасса, а там будет полиция РФ". Хотите руины и талоны на очередь за талонами – наступайте. Если под любым предлогом мы отойдем, это начало конца – придумают миллион печенегов, Рюриков, и по конституции РФ Херсон уже их. Никакие кулуарные договоренности Вашингтона или Пекина не заставят нас подписать капитуляцию, пока у нас есть чем жечь их заводы.

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Беларусь в растяжке и играет роль пугала. Одно дело – угрожать, а другое – оба своих НПЗ подставить под удары и завести под "Хаймарсы" группировку без боевого опыта. Чем это закончилось для РФ под Киевом и Черниговом, все помнят, и беларусы тоже. Производство топлива у Минска – это от силы 5% от российского потребления, ничем они им не помогут. Мы мониторим ситуацию и держим завесу с севера, по его словам.

По Польше все вполне логично: если мы не прогнулись под ультиматумы РФ, то зачем нам делать это с Варшавой? Им не нравится УПА, но она не признана преступной организацией в Нюрнберге, имеем право хоть памятник ставить верхом на коне. Мы ж не говорим не ставить памятники Пилсудскому или не называть 8-ю дивизию имени Армии Крайовой? Враг у Европы сейчас один, и это не повестка, актуальная три поколения назад. Главное что полякам нужно – выйти из политически-электорального угара и трезво оценить свою безопасность и роль Украины в этом. Как бы у них ненароком не случилось четвертого раздела от русских.

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Путин сейчас в иллюзии, что может решить все силой. Нужно задирать цену на стыке стабильности режима и экономики. Прямо сейчас – с десяток взрывов в Уфе на инфраструктуре снабжающей НПЗ. И это не просто минус топливо, это минус бюджет Башкирии, которая и так закредитована и отдает последнее мясо на фронт. Вспомним тот же „Ямальский крест" – точку, где сходятся 17 магистральных газопроводов. Технически, учитывая наш недавний успех под Омском (2000 км), мы постепенно выходим на рубежи, с которых теоретически можем дотягиваться до объектов в глубине Сибири. Пока это игра на пределе возможностей, но динамика роста радиуса нашей „длинной руки" показывает, что для Кремля больше не осталось безопасных зон в их тылу.

Но кроме "матушки-углеводородицы" есть, например, судоходство "река-море" с Дона. То, что противник вышел в Азовское море 8 танкерами без прикрытия с воздуха и ПВО хотя бы на катерах – четкий маркер, как сильно им припекает Крым. Азовское море перестало быть их безопасным внутренним озером. Добавьте сюда расширение блэкаута с Белгорода и Крыма вглубь южных территорий, сильнее всего пораженных топливным кризисом. Мы сажаем их на шпагат: или спасать урожай и сферу услуг, или обеспечивать логистику армии. Есть куда давить, с этим согласен.

По переговорам он до сих пор сохраняет оптимизм. Лично я считаю, что РФ будет тянуть до зимы, выбивая нам заправки, почту и ЖКХ, но логика Буданова предельно ясна: путь к столу переговоров лежит исключительно через эскалацию. Это про системное уничтожение логистики – железки, портов, фур и НПЗ. Мы активно масштабируем мидл-страйки, и Буданов прямо говорит, что это только начало. В целом – здраво и без копиума. Единственный способ заставить их говорить – это довести цену войны до того уровня, когда режим начнет трещать по швам изнутри.