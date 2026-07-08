Минус воздушный террорист: в ВС сообщили об уничтожении вражеского самолета

Днем 8 июля украинские войска нанесли новые существенные потери российской оккупационной армии. Воздушные силы ВСУ проинформировали об уничтожении российского самолета.

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Информация о ликвидации российского самолета появилась в 13:45. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Минус вражеский самолет

Украинское военное командование не уточняло, какой именно борт был уничтожен. Военнослужащие лишь отметили, что больше этот самолет не сможет терроризировать население Украины.

"Хорошие новости от Воздушных Сил! Сегодня отменяли еще одного российского воздушного террориста", – говорится в сообщении.

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