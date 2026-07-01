СБУ поразила ангары с истребителями на военном аэродроме "Саки" в Крыму: подтверждено пять попаданий

Служба безопасности Украины нанесла успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В результате атаки повреждена инфраструктура аэродрома, в том числе ангары с истребителями.

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По ангарам, где хранилась авиация врага, подтверждено пять попаданий. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Результаты атаки

В ведомстве заявили, что нанесли удары, выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ. По данным Службы безопасности, подтверждены пять попаданий беспилотников по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели. Примерная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.

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"СБУ системно уничтожает военный потенциал российских оккупантов как на передовой, так и во враждебном тылу. Никакие ангары или хранилища не помогут – СБУ достанет врага везде", – заявили в ведомстве.

Картографическая веб-платформа NASA FIRMS, которая показывает активные пожары и тепловые аномалии по всему миру в реальном времени, подтверждает, что по состоянию на утро 1 июля в районе аэродрома "Саки" зафиксирован масштабный пожар.

Мониторинговые каналы отмечают, что именно этот пожар может быть связан с падением обломков сбитого дрона или ракеты вражеской ПВО.

Российские пропагандистские ресурсы сообщали, что БПЛА в районе Новофедоровки были зафиксированы сразу после полуночи. При этом очевидцы писали в соцсетях, что взрывы в Саках и, в частности, в районе аэродрома звучали до самого утра.

Что известно об объекте

Военный аэродром "Саки", расположенный в поселке Новофедоровка, является одной из ключевых и стратегически важных авиабаз, которые российские оккупационные войска используют в полномасштабной войне против Украины.

С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк Морской авиации Черноморского флота РФ. Основу его вооружения составляют бомбардировщики Су-24М и разведчики Су-24МР. Также там дислоцированы многоцелевые истребители Су-30СМ, которые наносят удары по наземным объектам.

Также на территории аэродрома расположены склады авиационного вооружения (ракеты класса "воздух-поверхность", управляемые авиабомбы) и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ). В последнее время для защиты техники оккупанты возвели там защитные ангары.

Ранее сообщалост, что война, развязанная диктатором Владимиром Путиным в Украине, обращается против России в оккупированном ею Крыму. Удары украинских ракет и дронов нарушают вражескую логистику и маршруты снабжения, погружая полуостров в кризис, а местные "власти" прибегают к чрезвычайным мерам.

Как сообщал OBOZ.UA, более десяти лет российские граждане внаглую жили в оккупированном Крыму, скупая недвижимость, развивая бизнес и ведя себя как дома на захваченной территории. Однако затяжная путинская агрессия и закономерные ответные удары ВСУ по военной и критической инфраструктуре вернули оккупантов в суровую реальность.

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