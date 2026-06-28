Ни топлива, ни света, ни туристов: Украина превращает Крым в обузу для Путина – Bloomberg

Война, развязанная диктатором Владимиром Путиным в Украине, обращается против России в оккупированном ею Крыму. Удары украинских ракет и дронов нарушают вражескую логистику и маршруты снабжения, погружая полуостров в кризис, а местные "власти" прибегают к чрезвычайным мерам.

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Из-за отключения электроэнергии тысячи жителей остаются без водоснабжения, а многие россияне жалуются, что не могут даже сбежать из Крыма из-за запрета на продажу топлива на заправках. Об этом пишет Bloomberg.

Последствия атак на Крым

Ухудшение ситуации для россиян в Крыму подчеркивает недавнее укрепление позиций Украины в войне, которую начал российский диктатор. В то время как российские войска несут огромные потери на поле боя, Украина проводит все более эффективную кампанию ударов беспилотниками и ракетами по территории России.

Наши Силы обороны наносят ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим ключевым объектам противника, в частности в Москве. Это приводит к распространению дефицита топлива и усугубляет экономические трудности, связанные с финансированием войны.

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"Захват Крыма укрепил поддержку Путина. Атаки на Крым подрывают два ключевых элемента внутренней риторики Кремля — что "Крым наш" и что "Путин означает стабильность", – отметила Элла Панеях, научная сотрудница лондонского аналитического центра New Eurasian Strategies Centre.

Диктатор пока практически не высказывался ни о трудностях, с которыми сталкивается Крым, ни о волнах украинских атак на Россию. В четверг он провел заседание Совета безопасности России, на котором обсуждались вопросы "внутренней безопасности и стабильности".

После серии ударов Украины по мостам, соединяющим Крым с материком, Керченский мост остается единственным жизненно важным сообщением между Крымом и Россией. Пока что, судя по всему, Украина не предпринимала попыток вывести мост из строя. Это рождает предположение, что она стремится создать на полуострове настолько сложные условия, чтобы россияне воспользовались случаем и бежали через него.

"У России есть немного эффективных способов противодействовать действиям Украины, направленным на изоляцию Крыма. Украина значительно ослабила систему противовоздушной обороны Вооруженных сил России в Крыму, после чего начала систематические атаки на уязвимые точки – логистику, топливо, энергетику", – отметил Руслан Пухов, московский эксперт по вопросам обороны.

Что происходит на полуострове

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов на этой неделе приказал закрыть все детские летние лагеря на полуострове.

Дефицит топлива "остается острым", а повреждения энергетической инфраструктуры означают, что "временные отключения электроэнергии будут осуществляться по всей территории Крыма", заявил он. В то же время Аксенов утверждает, что "продовольственная безопасность обеспечена в полном объеме, а необходимые лекарства имеются в наличии".

Местные "власти" также приостановили все спортивные мероприятия в Крыму до сентября. Аксенов в пятницу объявил чрезвычайное положение для Крыма и Севастополя.

Тем временем на полуострове уже возник черный рынок топлива, где делки предлагают бензин через цифровые мессенджеры по цене около 150 рублей за литр – это почти вдвое превышает среднюю розничную цену в России.

В целях поддержки туризма "власти" разрешают посетителям перевозить через Керченский мост до 200 литров топлива в канистрах. Однако из-за дефицита бензина в России водители вынуждены стоять в огромных очередях на заправках на подъезде к Крыму, пытаясь заправиться перед въездом.

Работа общественного транспорта также ограничивается. На днях было объявлено о резком сокращении ежедневных железнодорожных рейсов между Россией и Крымом: маршруты теперь заканчиваются после моста через Керченский пролив на въезде на полуостров, а остальные сезонные рейсы отменены.

Все это наносит удар по экономике Крыма в разгар туристического сезона, поскольку россияне, которые были готовы отправиться на курорты полуострова несмотря на войну, теперь сталкиваются с логистическими препятствиями. По словам Аксенова, в прошлом году в течение трех летних месяцев Крым посетили более 3,77 миллиона человек, из которых более 60% прибыли на автомобилях через Керченский мост.

Несмотря на это, мало кто в Крыму готов критиковать Путина за то, что тот принес войну к их порогу, даже признавая рост трудностей и недовольства местными властями.

Ранее мы писали о том, что на сегодняшний день в Крыму нет топлива, частично отсутствует электричество, начались серьёзные перебои с водой, а местное население массово теряет работу. Жители полуострова рассказали, что на 12-й год оккупации полуостров превратился в зону выживания.

Как сообщал OBOZ.UA, в День крымскотатарского флага президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает системную борьбу за освобождение Крыма и лишает Россию возможности использовать полуостров в качестве военного плацдарма для агрессии. Глава государства подчеркнул, что восстановление справедливости для Крыма неразрывно связано с защитой прав крымскотатарского народа.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уверен: если пока что оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. Это понимает и военно-политическое руководство Украины, и именно поэтому украинские защитники, помимо прочего, сосредоточены на пресечении вражеской логистики на оккупированный полуостров.

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