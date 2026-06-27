"Туристов нет, магазины закрываются": в оккупированном Крыму жалуются на коллапс на фоне ударов ВСУ

Более десяти лет российские граждане внаглую жили в оккупированном Крыму, скупая недвижимость, развивая бизнес и ведя себя как дома на захваченной территории. Однако затяжная путинская агрессия и закономерные ответные удары ВСУ по военной и критической инфраструктуре вернули оккупантов в суровую реальность.

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Теперь захваченный россиянами Крым столкнулся с гуманитарным и экономическим коллапсом. Об этом пишет издание "Важные истории".

К чему привела путинская агрессия

На сегодняшний день в Крыму нет топлива, частично отсутствует электричество, начались серьезные перебои с водой, а местное население массово лишается работы.

На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации, который так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов назвал "необходимостью упорядочить финансовые вопросы". Жители полуострова рассказали, что на 12-й год оккупации полуостров превратился в зону выживания.

Из-за тотального дефицита электроэнергии Крым стремительно откатился в прошлое. Большинство частных несетевых магазинов в обесточенных районах просто закрылись. В тех торговых точках, которые еще функционируют, невозможно расплатиться картой.

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Тухлые продукты и парализованный транспорт

Магазины, которым удается запускать генераторы, вынуждены сокращать ассортимент. Из-за невозможности поддерживать постоянный холод прилавки с продуктами опустели.

Холодильники во многих супермаркетах перетянуты запретительной лентой, а внутри них портится товар. Также россияне жалуются, что популярные алкомаркеты "Еда-Вода" полностью прекратили работу.

Передвижение по городам стало отдельным квестом, ведь общественный транспорт практически не курсирует. Троллейбусы не ходят вообще, а количество автобусных маршрутов радикально сокращено.

Чтобы просто купить продукты или попытаться снять наличные, людям приходится пешком, на велосипедах или самокатах добираться в другие районы города.

Индустрия туризма, на которой годами паразитировали оккупационные власти, полностью уничтожена. Россияне, до которых наконец дошло, чем чреват отдых на захваченной военной базе, массово отменяют брони в отелях.

Паника и массовая эвакуация

С наступлением ночи крымские города погружаются во тьму из-за отсутствия уличного освещения. По пустым дорогам лишь изредка проезжают автомобили или кареты скорой помощи.

Осознание того, до чего путинская агрессия довела полуостров, запустило волну вынужденной эвакуации. Крым покидают даже те, кто пустил здесь корни, завел бизнес и планировал оставаться надолго.

"Теперь уезжают даже те, у кого тут работа. Не пенсионеры, а люди среднего возраста. Особенно те, у кого есть дети. Из моих знакомых об уезде задумались даже те, у кого здесь бизнес. Работы нет. Люди экономят, потому что тут полный кошмар", – говорят жители оккупированного Крыма.

Если еще недавно россияне планировали перетерпеть "неудобства", то последние удары по электростанциям заставили некоторых вновь задуматься о переезде.

В частности, в Севастополе многие уехали в РФ "за возможностями". В большинстве своем на полуострове остались те, кто уехать не могут – пенсионеры или люди среднего возраста, которые хотят остаться в Крыму из-за работы.

Ранее сообщалось, что на фоне катастрофической ситуации с дефицитом топлива и постоянными отключениями электроэнергии тысячи людей решили покинуть оккупированный Крым. Из-за высокого ажиотажа зафиксировано масштабное скопление автомобильного транспорта в направлении Керченского.

Напомним, в ночь на 25 июня временно оккупированный Крым снова подвергся масштабной атаке беспилотников. Основной целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям света.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму ситуация с горючим продолжает оставаться критической. Жители полуострова стоят в километровых очередях перед АЗС в надежде купить хотя бы пару литров бензина.

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