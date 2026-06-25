Оккупированный Крым ночью был под атакой дронов: зафиксированы перебои со светом. Фото и видео

В ночь на 25 июня временно оккупированный Крым снова подвергся масштабной атаке беспилотников. Основной целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям света.

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Взрывы прогремели в Симферополе и Ялте. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Новые удары в Крыму

Взрывы и звуки пролета БПЛА начали раздаваться около полуночи. Жители полуострова сообщали о работе российских систем ПВО и мобильных огневых групп, которые пытались сбить дроны прямо над жилыми кварталами.

По данным мониторинговых ресурсов, география атаки охватила несколько крупных городов. В Симферополь зафиксирована серия мощных взрывов. Сообщается о вероятном попадании по Таврической ТЭС. После атаки в городе возникли резкие перебои с электроснабжением.

Главные истории дня

В Ялте взрывы гремели в районе южного побережья. По сообщениям местных жителей, в городе также фиксировались отключения света.

В Севастополе оккупационные власти ввели график временного ограничения электроснабжения. Захватчики утверждают, что это необходимо "для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города".

Последствия для энергосистемы

В результате скоординированного налета беспилотников по ключевым ТЭС полуостров столкнулся с серьезным дефицитом генерации. На утро 25 июня во многих районах Симферополя, а также в населенных пунктах вдоль побережья отсутствует электроснабжение.

Захватчики рассказали, что решение об отключении принял системный оператор, поэтому точного почасового графика по адресам на данный момент нет. При этом оккупационная администрация попросила жителей полуострова "снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы".

Напомним, на территории оккупированного Крыма россияне, живущие в условиях "новых реалий", пожаловались на дефицит топлива, продуктов и проблемы с электричеством. В ряде супермаркетов с полок исчезли сахар, хлеб, молоко и другие товары первой необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму ситуация с горючим продолжает оставаться критической. Жители полуострова стоят в километровых очередях перед АЗС в надежде купить хотя бы пару литров бензина.

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