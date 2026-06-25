Пустые полки, дефицит топлива и перебои с электричеством: в оккупированном Крыму жалуются на "новые реалии". Видео

На территории оккупированного Крыма россияне, живущие в условиях "новых реалий", пожаловались на дефицит топлива, продуктов и проблемы с электричеством. В ряде супермаркетов с полок исчезли сахар, хлеб, молоко и другие товары первой необходимости.

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Также в некоторых населенных пунктах массово закрываются кафе и рестораны. Об этом говорится в Telegram-канале "Важные истории".

"Жители аннексированного Крыма пожаловались на рост цен и исчезновение продуктов в магазинах на фоне ударов БПЛА по полуострову", – говорится в сообщении.

Что говорят местные жители

Так, жители сообщают о перебоях с поставками продуктов и росте цен в магазинах. По их словам, в отдельных торговых точках Керчи исчез из продажи сахар, а цены на некоторые товары, в частности молоко, заметно выросли. Кроме того, люди жалуются на дефицит муки, масла, круп и молочной продукции.

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Между тем в сети появилось видео с пустыми прилавками в отделе готовой еды одного из магазинов сети "Яблоко". Автор утверждает, что в его населенном пункте временно приостановили работу кафе и рестораны.

"Короче, кафешки, столовые не работают. Мы приехали в "Яблоко". Здесь тоже ничего не работает. Здесь полная пустота. Мы хотели что-нибудь перекусить, но... ни черта нет", – сказал он.

На еще одном видео жительница Ялты пожаловалась на дефицит хлеба в магазинах и перебои с электроснабжением. По ее словам, из-за длительных отключений света в городе также возникли проблемы с мобильной связью и доступом к интернету.

"Коротко о том, что происходит в Крыму, а именно в Ялте. Поскольку Ялта, как отдельный регион, на сегодняшний день здесь нет бензина, он не продается, ни по талонам, ни по двадцать литров – никак невозможно заправиться. Сегодня отключили свет на четыре часа, с этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, абсолютно плохая мобильная связь, это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-либо онлайн-работу. Слава богу, что это пока не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что недавно произошло в Керчи, и с этим, как я считаю, связано то, что в магазинах нет хлеба, совсем нет хлеба уже второй день нигде", – рассказала женщина.

Также значительные очереди за хлебом образовались и в населенных пунктах Роздольненского района на северо-западе оккупированного полуострова.

В издании "Важные истории" отмечают, что в начале июня жители Севастополя начали массово скупать товары первой необходимости, из-за чего некоторые магазины были вынуждены ввести ограничения на продажу отдельных позиций.

Также на территории оккупированного Крыма продолжают действовать жесткие ограничения на продажу топлива. С 21 июня жители полуострова фактически лишились возможности покупать бензин и дизельное топливо – независимо от того, рассчитываются ли они наличными, банковскими картами или топливными талонами.

Напомним, что в Крыму ситуация с топливом остается критической. Жители полуострова стоят в километровых очередях у АЗС, надеясь приобрести хотя бы несколько литров бензина. При этом даже многочасовое ожидание уже не гарантирует заправку автомобиля, а оккупационная администрация даже перестала давать обещания и не знает, когда появится топливо.

Как сообщал OBOZ.UA, также в аннексированном Крыму до 1 сентября 2026 года оккупанты отменили спортивные мероприятия и тренировки для детей и подростков; решение вступило в силу с 22 июня на всей территории полуострова. Под ограничения попали воспитанники спортивных учреждений в возрасте до 18 лет.

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