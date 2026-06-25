Километровые пробки перед Керченским мостом зафиксировали на спутниковых фото: у врага проблемы с логистикой

На фоне катастрофической ситуации с дефицитом топлива и постоянными отключениями электроэнергии тысячи людей решили покинуть оккупированный Крым. Из-за высокого ажиотажа зафиксировано масштабное скопление автомобильного транспорта в направлении Керченского.

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Очередь из желающих покинуть территорию оккупированного полуострова растянулась на километры. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs за 24 июня, опубликованные Telegram-каналом "Схемы".

Полторы тысячи авто на выезд

По данным журналистов, в распоряжении которых оказались снимки, автомобильная пробка начинается от пропускного пункта перед мостом и заканчивается в районе села Ивановка Керченского района. Протяженность пробки – более 10 километров. Количество транспорта – около 1500 автомобилей.

Примечательно, что направление движения на выезд с территории оккупированного Крыма в сторону РФ. В соцсетях россияне, которые решили переселиться в украинских Крым, массово жалуются на катастрофическую ситуацию на полуострове и собираются бежать.

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Почему люди массово покидают полуостров

Поток гражданского транспорта растет на фоне ухудшения ситуации на крымском полуострове. Жители Крыма все чаще заявляют в социальных сетях о намерении временно или навсегда уехать из-за нескольких ключевых факторов.

Россияне собрались возвращаться в свою страну из-за регулярных воздушных тревог, ракетной опасности и работы сил ПВО. Также граждане страны-агрессора напуганы постоянной угрозой атак со стороны украинских морских дронов.

Однако в последние недели на массовый выезд из Крыма больше всего повлиял топливный кризис и частые отключения электроэнергии.

Напомним, в ночь на 25 июня временно оккупированный Крым снова подвергся масштабной атаке беспилотников. Основной целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям света.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму ситуация с горючим продолжает оставаться критической. Жители полуострова стоят в километровых очередях перед АЗС в надежде купить хотя бы пару литров бензина.

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