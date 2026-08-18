Прилет крылатых ракет "Фламинго" по ракетно-космическому центру "Прогресс" в самарской Безымянке – это событие стратегического масштаба. Речь идет не об обычном заводе или ремонтной базе, а о сердце всей космической и спутниковой инфраструктуры врага. И не только "Рассветом" одним обернется такая точная операция.

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Самарський Прогрес – це абсолютний монополіст із виготовлення ракет-носіїв сімейства Союз-2, якими росія виводить на орбіту майже все своє військове та цивільне навантаження.

Історія підприємства бере початок ще з радянського об'єднання ЦСКБ та заводу Прогрес, а наприкінці 2015 року воно остаточно увійшло до складу держкорпорації Роскосмос. Десятиліттями там акумулювали унікальні технології зварювання алюмінієво-літієвих баків, збирання надточного обладнання та калібрування оптичних систем. Замінити чи дублювати ці потужності на росії просто ніде.

Втрати росіян від зупинки Прогресу далеко не обмежуються скасуванням запусків ракет. Окрім виготовлення самих носіїв Союз-2, підприємство є головним розробником і виробником ключових військових супутників розвідки. Саме тут збирають апарати радіотехнічної розвідки Лотос-С1 та Піон-НКС із системи Ліана, які видають цілевказання для російських крилатих ракет Калібр та Циркон по морських і наземних цілях. Тут розробляють супутники оптичної розвідки Барс-М та Раздан, а також апарати радіолокаційного спостереження Нейтрон. Параліч Прогресу автоматично засліплює російське угруповання космічної розвідки та зупиняє ротацію супутників ДЗЗ серії Ресурс-П.

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Окремий удар нанесено по пілотованій програмі, адже кораблі Союз МС та вантажки Прогресс МС до МКС запускають виключно самарськими ракетами.

Окремий критичний трек – це проєкт Рассвет від компанії Бюро 1440. Ворог намагався прискореними темпами розгорнути власний аналог Starlink для забезпечення фронту супутниковим зв'язком та управління дронами в реальному часі. Оскільки один Союз-2.1б виводить на орбіту партію з 16 серійних апаратів Рассвет-3, зупинка конвеєра в Самарі повністю зриває плани росіян сформувати угруповання з кількох сотень супутників.

Деталі від OSINT-фахівців чітко пояснюють, чому саме ці влучання стали критичними. Ракети уразили суміжний комплекс із двох ключових корпусів – 106А та 106Б. Корпус 106А відповідав за складання бортової електроніки, кабельних мереж, приладових відсіків та випробування супутників у чистових зонах. Це буквально "мозок" ракет та космічних апаратів. Корпус 106Б – це головний цех фінального складання. Пожежа, детонація та подальше гасіння водою знищили унікальні контрольно-вимірювальні стенди та дефіцитну імпортну елементну базу.

Повноцінного заводу-замінника для Прогресу в росії не існує в природі. Омське підприємство Польот та московський центр Хрунічева зайняті виготовленням ракет Ангара і не мають ані технологічних ліній, ані оснащення під Союз-2. Красноярський Красмаш заточений під балістичні ракети Сармат. Перенесення виробництва Союзу на інший майданчик в умовах жорстких санкцій та відсутності доступу до західних верстатів займе щонайменше 3-5 років.

У результаті одного точного удару ворог втратив не просто завод, а єдиний конвеєр з виведення на орбіту свого військового космосу, розвідувальних апаратів та тактичного зв'язку. Це дійсно наш стратегічний хід та удар.

П.С. я уявляю зараз все те стадо дідів, які багато місяців хрестились та ходили ставити свічки до церкви, коли прильоти були по багатьох об'єктах Самари та області. Що прилетіло не по ним багато разів. Вони думали, що наші цілі лише нефтянка. Ми били всюди, окрім Прогресу. Тепер діди будуть ставити лише анальні свічки, бо більше ніякі не допоможуть))