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В оккупированном Севастополе атакованы склады военной техники и электроподстанция: появились подробности

Даниил Борщ
War
2 минуты
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Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы
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В ночь на 18 августа во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. После атаки был зафиксирован пожар в районе складов военной техники. Также под удар могла попасть главная электроподстанция города, вблизи которой раздались громкие звуки.

Из-за взрывов в Севастополе на короткое время отключилось электричество. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Под ударом – склады военной техники.

Во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки зафиксировали пожар в районе складов военной техники.

Подверглись нападению склады военной техники.

По данным "Крымского ветра", возгорание произошло вблизи села Алсу (Морозовка).

Подверглись нападению склады военной техники.
Подверглись нападению склады военной техники.

Подверглась нападению электроподстанция "Севастополь"

Подверглась нападению подстанция «Севастополь».

Ночью в оккупированном Севастополе также подверглась атаке главная электроподстанция города. По данным " Крымского ветра", в районе объекта прогремели два взрыва, после чего на короткое время пропало электроснабжение.

Утром вблизи подстанции обнаружили сбитый беспилотник, а на месте работали российские спасатели. Атака продолжалась с перерывами до 04:00, а ее основная фаза пришлась на 01:25–02:40.

Эта подстанция обеспечивает распределение электроэнергии от Балаклавской ТЭС и МГТЭС.

Напомним, 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам противника на временно оккупированных территориях России. Среди основных целей оказалась радиолокационная станция "Небо-У" в Севастополе.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 августа Силы обороны Украины атаковали военные объекты России во временно оккупированном Крыму и Херсонской области. Под удар попали места хранения, подготовки и запуска беспилотников, а также объекты, обеспечивавшие их управление.

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