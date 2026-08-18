В оккупированном Севастополе атакованы склады военной техники и электроподстанция: появились подробности

В ночь на 18 августа во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. После атаки был зафиксирован пожар в районе складов военной техники. Также под удар могла попасть главная электроподстанция города, вблизи которой раздались громкие звуки.

Видео дня

Из-за взрывов в Севастополе на короткое время отключилось электричество. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Под ударом – склады военной техники.

Во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки зафиксировали пожар в районе складов военной техники.

По данным "Крымского ветра", возгорание произошло вблизи села Алсу (Морозовка).

Главные истории дня

Подверглась нападению электроподстанция "Севастополь"

Ночью в оккупированном Севастополе также подверглась атаке главная электроподстанция города. По данным " Крымского ветра", в районе объекта прогремели два взрыва, после чего на короткое время пропало электроснабжение.

Утром вблизи подстанции обнаружили сбитый беспилотник, а на месте работали российские спасатели. Атака продолжалась с перерывами до 04:00, а ее основная фаза пришлась на 01:25–02:40.

Эта подстанция обеспечивает распределение электроэнергии от Балаклавской ТЭС и МГТЭС.

Напомним, 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам противника на временно оккупированных территориях России. Среди основных целей оказалась радиолокационная станция "Небо-У" в Севастополе.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 августа Силы обороны Украины атаковали военные объекты России во временно оккупированном Крыму и Херсонской области. Под удар попали места хранения, подготовки и запуска беспилотников, а также объекты, обеспечивавшие их управление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!