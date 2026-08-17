Силы обороны нанесли удар по месту хранения ударных БПЛА и средствам управления противника в Крыму – Генштаб

В ночь на 17 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму и в Херсонской области. Под удар попали места хранения, подготовки и запуска беспилотников, а также объекты, обеспечивавшие их управление.

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В настоящее время информация о масштабах нанесённого ущерба уточняется. О результатах боевых действий сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Удар по базе беспилотников в Гвардейском

По данным Генштаба, украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

На территории объекта зафиксирован пожар. В настоящее время информация о последствиях удара уточняется.

Поражена станция управления БПЛА "Орион"

Помимо места базирования беспилотников, Силы обороны атаковали наземную станцию управления БПЛА "Орион", расположенную в Новофедоровке.

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Именно такие объекты используются для координации работы беспилотных систем и выполнения боевых задач.

Под удар попали ретрансляторы и средства связи

Украинские военные также поразили наземный ретранслятор, который российские оккупанты использовали для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера" в Оленевке.

Кроме того, был атакован пункт связи и питания ретранслятора БПЛА на Тендровской косе в Херсонской области.

В Генеральном штабе отметили, что окончательная степень повреждения российских военных объектов еще устанавливается.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!" – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 16 августа вновь нанесли ряд результативных ударов по вражеским целям на временно оккупированных территориях Украины. В Крыму были поражены позиции ракетного подразделения ВС РФ и береговой ракетный комплекс "Бастион", с которого оккупанты наносили удары по Украине сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми "Цирконами".

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