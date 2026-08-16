ВСУ нанесли удар по БРК в Крыму, железнодорожному мосту и складам противника: у РФ значительные потери. Видео

В ночь на 16 августа силы обороны вновь нанесли ряд результативных ударов по вражеским целям на временно оккупированных территориях Украины. В Крыму были поражены позиции ракетного подразделения ВС РФ и береговой ракетный комплекс "Бастион", с которого оккупанты наносили удары по Украине сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми "Цирконами".

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В Запорожской области же военные нанесли удар по важному для российской логистики железнодорожному мосту, а в Донецкой области взорвали склады МТСи боеприпасов. Подробности раскрыли в Генеральном штабе и в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Поражены позиции БРК "Бастион" в Крыму

В ночь на воскресенье, 16 августа, подразделения ВМС поразили стартовые позиции и место дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион" в Резервном, что во временно оккупированном Крыму.

"В результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются", – отметили в ВМС.

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Защитники действовали по принципу "уничтожайте не стрелы, а лучников": пораженный БРК оккупанты использовали для нанесения ракетных ударов по украинским городам и селам.

"БРК "Бастион" – это дефицитное и дорогостоящее вооружение, с помощью которого российские оккупанты обстреливают южные и другие регионы Украины сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Украинские военные моряки ежедневно снижают боевой потенциал врага в Черноморском регионе", – говорится в сообщении ВМС.

Под ударом – логистика и склады оккупантов на ВОТ

Также ночью, как сообщили в Генштабе, был поражён железнодорожный мост в районе Светлодолинского Запорожской области. Его оккупанты используют для обеспечения военной логистики и перемещения личного состава.

Кроме того, защитники нанесли удар по вражеским запасам вблизи линии фронта.

Они ударили по складам материально-технических средств и боеприпасов противника в Карловке Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 августа за сутки Силы обороны уничтожили более 1,5 тыс. оккупантов и сожгли 7 единиц спецтехники армии РФ. Серьёзные потери враг понёс и в других видах вооружения и техники, в частности в РСЗО.

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