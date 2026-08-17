Удар бумеранга ударил по своим: Россию трясет от преступлений "героев СВО", но теперь там ждут "настоящую катастрофу"

Несмотря на огромные вливания в пропаганду сегодня военнослужащие армии РФ уже многими россиянами воспринимаются однозначно – как угроза. Количество преступлений, совершенных "героями СВО", растет с каждым днем. И хотя львиная доля из них по тяжким и особо тяжким статьям УК, преступникам удается избежать ответственности. Но это только верхушка айсберга.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Напал, избил – это уже "лайт-версия"

Сегодня территорию страны-агрессора буквально накрыла лавина нападений слетевших с катушек "освободителей". Отсутствие своевременной психологической (и психиатрической) помощи, а также вера оккупантов в полную безнаказанность и привели к такому положению дел. Ежедневно в разных регионах России фиксируются "инциденты" с людьми в погонах. Причем все чаще объектами нападений становятся женщины.

Например, в городе Юрга (Кемеровская область РФ) военнослужащий российских оккупационных войск напал на 77-летнюю женщину. Сначала ее таксу атаковал американский стаффордширский терьер без поводка и намордника – животное выгуливали двое мужчин, один из которых был в военной форме. Отметим, что в Юрге дислоцируется 74 отдельная гвардейская мотострелковая бригада и проживает много оккупантов.

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Пожилая женщина попросила забрать собаку, но ее буквально швырнули на асфальт, а затем натравили на нее амстаффа. Досталось и другой женщине (с инвалидностью), которая попыталась прийти на помощь: военный попросту стал избивать ее.

Несмотря на то, что полиция зафиксировала нападение и приняла заявления пострадавших, расследование не движется. И это при том, что благодаря найденному жетону личность взбесившегося оккупанта была сразу известна.

В местных пабликах россияне бурно обсуждали этот случай. Многие сходятся во мнение, что нападения и избиения – это уже "лайт-версия" того, что сейчас творят "освободители". Если жертва выжила – уже хорошо. Что касается привлечения к ответственности – тут как повезет.

Ирония судьбы

В российской криминальной хронике редко увидишь упоминание, что то или иное преступление совершил военный. Исключение – резонанс в соцсетях и впоследствии в СМИ. Однако это все равно не гарантия, что виновник будет наказан.

Один из показательных случаев произошел недавно в Московской области. 61-летний Сергей Недоводин – один из основателей и руководителей так называемого патриотического фонда "Живое будущее", который прославляет "героев СВО", по иронии судьбы был убит одним из этих "освободителей".

В июне Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из фигурантов представился "участником СВО". После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание.

Его супруга обращалась в МВД, прокуратуру и Следственный комитет РФ, но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжком вреде здоровью. При этом нападавшие какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали и сейчас… живут неподалеку.

В последние годы Недоводин сотрудничал с Минобороны РФ. Его фонд подавался на президентский грант, заявляя своей целью "сохранить память о подвигах и героях СВО" и "продвинуть в массы образ героя защитника Отечества". Тут, как говорится, без комментариев.

Регион за регионом

Российские СМИ обычно не акцентируют внимание на том, что творят "освободители" после возвращения домой – как минимум опасаясь попасть под статью о "дискредитации армии". Хоть как-то анализировать происходящее пытаются независимые интернет-издания и Telegram-каналы, редакции/авторы которых были вынуждены покинуть территорию РФ.

Например, тревогу о ситуации во Владимирской области забил канал "Довод" и привел факты, когда вернувшиеся с войны оккупанты нападают на жителей региона.

Издание перечислило некоторые "подвиги" оккупантов после возвращения из зоны боевых действий:

– получивший на войне контузию Алексей Рейнгардт жестоко избил охранника в приемном отделении больницы скорой помощи "Красный крест" во Владимире. Гарнизонный суд приговорил его... к году условно;

– Александр Алексеичев ушел в самоволку, поссорился с человеком во время застолья и ударил его ножом в грудь. Тот выжил, а оккупант получил семь лет колонии. Но высока вероятность, что скоро он снова окажется на фронте;

– страдающий от психических расстройств и наркотической зависимости младший сержант запаса Илья Сивов расстрелял из винтовки с балкона машины двух человек. Сивов служил в БАРСе и получил инвалидность после ранения. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства его желание снова отправиться на войну против Украины и приговорил оккупанта к штрафу в 40 тысяч рублей (по курсу НБУ это чуть менее 20 тыс. грн).

И это только верхушка айсберга. Сами россияне ожидают "настоящую катастрофу, когда вернутся все".

Уголовников в пример

Сегодня в российских учебных заведениях идет масштабная героизация "освободителей", среди которых немалая часть рецидивисты. Осужденные преступники смогли выйти из-за решетки, подписав контракт с ЧВК "Вагнер", а затем с МО РФ.

Сейчас же в "честь" уголовников, ликвидированных на войне, открывают памятные доски в школах. Вот один яркий пример. В 2024 году житель Воронежской области Роман Рогатнев украл десятки тысяч рублей с банковского счета другого россиянина. После того, как вора поймали, он признал вину, но избежал наказания, подписав контракт. Возражал только потерпевший.

"Я против того, чтобы он туда шел, потому что он таким образом освобождается от наказания", – говорил тот суду, объясняя, что считает неправильным, "чтобы была лазейка такая уйти от ответственности". С ним спорил прокурор, говоря: "Уйти служить на СВО – это, по-вашему, лазейка?". А следователь объяснил, что решение принято, и от суда ничего не зависит, поскольку есть ходатайство от Минобороны.

Дело приостановили, из-за чего пострадавший не смог получить от вора компенсацию и уже никогда не сможет – Рогатнев погиб в конце 2024-го.

Весной этого года на здании Мировской школы ликвидированному в Украине оккупанту установили мемориальную доску. Для школьников у таблички провели мероприятие под названием "Они сражались за Родину".

Сейчас в пришкольных лагерях массово проходят "уроки мужества" с участием "героев СВО", среди которых также есть воры, грабители и убийцы.

Оккупантов постоянно приглашают на такие "мероприятия", которые часто сопровождаются скандалами. Например, в Бурятии "вагнеровцы" принесли шестиклассникам флаг с надписью "Ничего личного, нам заплатили". В Тюмени "освободители" выступали в школе с матерными шевронами – на одном было написано "Передайте нашим: мы *башим", на другом было изображение Сталина с надписью "При мне такой *уйни не было".

Но шевроны – это еще "цветочки". Российская власть уже собирается провести уникальную "реформу": на места замдиректора по воспитательной работе в школах брать участников войны против Украины. Такие планы озвучил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Во-первых, это мужчины, а директор как правило женщина. Во-вторых, это мужественные люди... Конечно, молодежь и школьники будут их (оккупантов, – ред.) уважать и прислушиваться к их мнению", – заявил он на Петербургском юридическом форуме.

Так что не стоит удивляться росту преступлений, которые совершают на территории России "герои СВО". А чему именно научат (или обучат) уголовники, рецидивисты и военные преступники юных россиян – вопрос риторический.