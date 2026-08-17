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Два цеха уничтожены, четыре – повреждены: в Генштабе раскрыли детали поражения предприятия по производству взрывчатки в Ростовской области. Фото

Катя Поплюйко
War
1 минута
288
Два цеха уничтожены, четыре – повреждены: в Генштабе раскрыли детали поражения предприятия по производству взрывчатки в Ростовской области. Фото
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На днях подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по важному предприятию военно-промышленного комплекса противника – "Комбинату Каменский" в Ростовской области РФ. В результате атаки были уничтожены два цеха предприятия, еще четыре получили значительные повреждения.

Об этом сообщили в Генштабе.

Продолжаем...

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