Два цеха уничтожены, четыре – повреждены: в Генштабе раскрыли детали поражения предприятия по производству взрывчатки в Ростовской области. Фото
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На днях подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по важному предприятию военно-промышленного комплекса противника – "Комбинату Каменский" в Ростовской области РФ. В результате атаки были уничтожены два цеха предприятия, еще четыре получили значительные повреждения.
Об этом сообщили в Генштабе.
Продолжаем...