В Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке: много пострадавших. Фото и видео последствий

Во время массированной вражеской атаки на Украину взрывы раздавались в Черкасской области. В областном центре вражеский дрон попал в многоэтажку, горели квартиры на нескольких этажах.

Видео дня

Известно о по меньшей мере 11 пострадавших, среди них – двое детей. О последствиях атаки рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия ударов по Черкассам

Над Черкасской областью этой ночью силы ПВО обезвредили восемь российских ракет и 22 дрона. Однако без последствий не обошлось.

"Подвергся атаке РФ наш областной центр. Здесь вражеский дрон попал в жилую многоэтажку. В результате возник пожар в квартирах с 5 по 9 этажи. Его уже ликвидировали", – рассказал чиновник.

По состоянию на 07:46 было известно об 11 пострадавших. Среди них – двое детей.

Большинству пострадавших помощь медики оказали на месте. Трое же нуждались в госпитализации.

По данным ГСЧС, спасены девять человек. Еще 34 оказали помощь психологи.

"Саперы обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Несмотря на повторные угрозы новых вражеских ударов, спасатели ликвидировали пожар на площади 400 кв м", – указано в сообщении.

В Золотоношском районе, добавил Табурец, российская крылатая ракета ударила по недействующей ферме. Там – без пострадавших.

"Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы", – добавил Табурец.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью россияне также ударили по Киевской области. Пожары и разрушения фиксировались во всех районах области, повреждены жилые дома, учреждения инфраструктуры, предприятия и склады. Есть двое погибших и девять пострадавших.

Также этой ночью под массированным ударом врага находился Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и более 40 пострадавших, погибли по меньшей мере два человека. Мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!