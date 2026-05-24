Основное направление удара – Киев: Россия атаковала 690 ракетами и дронами, силы ПВО обезвредили 604 цели

В ночь на 24 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 690 средств воздушного нападения: 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатых и 11 баллистических ракет.

Зафиксированы попадания на ряде локаций, основной удар принял на себя Киев. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о массированной атаке РФ

В ночь на 24 мая (с 18:00 23 мая) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Основное направление удара – Киев.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА различных типов:

1 баллистическая ракета средней дальности (район пуска – Капустин Яр, Астраханская область РФ);

(район пуска – Капустин Яр, Астраханская область РФ); 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район пуска – Липецкая область РФ);

(район пуска – Липецкая область РФ); 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (районы пусков – ТОТ АР Крым, Курская область РФ);

(районы пусков – ТОТ АР Крым, Курская область РФ); 30 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" (районы пуска – Брянск, Курск, ТОТ АР Крым);

(районы пуска – Брянск, Курск, ТОТ АР Крым); 54 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр" (районы пусков – Вологодская, Курская области РФ, акватория Черного моря);

(районы пусков – Вологодская, Курская области РФ, акватория Черного моря); 600 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели – 55 ракет и 549 беспилотников различных типов:

11 баллистических ракет "Искандер-М/С"-400;

44 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр";

549 вражеских БпЛА различных типов.

"Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей, информация уточняется, возможные места падения устанавливаются. По предварительной информации по состоянию на 09.30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БпЛА на 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 23 локациях. Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", – добавили в Воздушных силах.

Так, ночью вражеский дрон атаковал одно из частных предприятий в Миргородском районе. По данным ГСЧС, пожар, возникший в результате атаки, ликвидирован. Прошло без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью россияне также ударили по Киевской области. Пожары и разрушения фиксировались во всех районах области, повреждены жилые дома, учреждения инфраструктуры, предприятия и склады. Есть двое погибших и девять пострадавших.

Также этой ночью под массированным ударом врага находился Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и более 40 пострадавших, погибли по меньшей мере два человека. Мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года.

А в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

Также армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области: среди пострадавших – дети.

А на Харьковщине армия РФ уничтожила культовый храм, там бушевал масштабный пожар.

