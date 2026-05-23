Армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области: среди пострадавших – дети

Вечером субботы, 23 мая, военные российской оккупационной армии нанесли ракетный удар по Одесской области. Предварительно известно, что в результате атаки пострадали 9 человек, среди которых – 3 детей.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно

По информации чиновника попадание врага пришлось по гражданской инфраструктуре региона.

"По предварительным данным, в результате удара ранены девять человек, среди них трое детей в возрасте от 8 до 12 лет", – говорится в сообщении.

Известно, что в медицинские учреждения доставлены семь пострадавших. Состояние одного из взрослых медики оценивают как тяжелое, тогда как дети находятся в состоянии средней тяжести. На месте происшествия продолжают работать все соответствующие службы.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях атаки уточняется", – добавил Кипер.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая для Украины сохраняется сверхвысокая угроза российской комбинированной атаки. В воздухе находится несколько десятков вражеских дронов-камикадзе. Также враг может поднять в небо авиацию и запустить ракеты. Кроме того, российские РВСН переместили четыре пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион" в Курскую область. Таким образом, существует угроза нанесения ударов ракетами "Оникс" и "Циркон".

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, осуществляет подготовку к удару по Украине межконтинентальной ракетой "Орешник". Сейчас украинская сторона проверяет имеющуюся информацию. В связи с этим он призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги уже начиная с вечера 23 мая.

