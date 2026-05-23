Потенциальная эскалация со стороны врага на севере: населенные пункты Киевщины будут готовить к круговой обороне

В Киевской области начали подготовительные мероприятия для организации круговой обороны населенных пунктов в рамках усиления безопасности региона. Соответствующие решения принимаются на фоне сообщений о возможной эскалации угроз с северного направления.

Речь идет о превентивном усилении оборонного планирования и координации на местах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Конгрессе местных и региональных властей.

Мероприятия касаются укрепления оборонной готовности громад Киевщины, в частности планирования действий в случае осложнения ситуации с безопасностью. Местные власти получили соответствующие задачи по организации обороны и взаимодействия между подразделениями гражданской защиты.

"На Киевщине получили задание подготовить населенные пункты к круговой обороне", – заявил председатель Вышгородской РГА Алексей Данчин.

Президент отметил, что оценка рисков базируется на данных разведки о возможных угрозах с северного направления.

"Различные разведки, информацию различных разведок, которые мы получали относительно возможной потенциальной эскалации со стороны врага. Поэтому соответствующие решения мы приняли на заседании последней нашей ставки. Мы будем усиливать личным составом это направление. Наши разведки изучили все вероятные сценарии, которые могут быть, все направления, которые могут быть. Я думаю, даже предусматриваем те, которые враг даже не видит. И по всем этим направлениям мы сделаем так, чтобы у населения была уверенность в том, что Украина защищена, вооруженные силы на месте, соответствующее оружие есть, соответствующие лица в нужном количестве", – заявил Зеленский.

