Россияне признали: сухопутный коридор на Крым официально под огневым контролем Украины. Крым теперь превращается в "логистический остров" для россиян.

Нову побудовану трасу з території РФ на Джанкой "губернатор" Сальдо закрив своїм письмовим розпорядженням. "Сообщают о десятках сожженных украинскими дронами бензовозов и грузовиков".

Обмеження не стосується вантажів військового призначення, спеціальних вантажів, окремих соціально значущих продовольчих товарів першої необхідності тощо.

Нагадаю, що основним на сьогодні потенційним здобутком для Москви у ході кровопролитної і тривалої війни у 2022-2026 росіяни могли б вважати створення сухопутного коридору на Крим.

Тепер уже ясно, що це здобуток ефемерний, реальність – синьо-жовті дрони уже над коридором, цивільним їхати заборонено. Крим для РФ стає заморською територією.

І на цьому, звісно, ми не зупинимося.

Як пишуть ті ж росіяни, ці ж дрони розчищають дорогу до кримського мосту. Він, якщо хто не знає, уже частково перекритий – оскільки вибухом вантажівки СБУ свого часу серйозно пошкодила споруду, то тепер великий транспорт росіяни не поспішають через неї пускати.

Операція по нейтралізації цієї транспортної артерії – може бути як наступний етап.

Зараз українські дрони уже над Мелітополем і Маріуполем. І питання, коли вони будуть над Керчю палити підрозділи агресора, що прикривають від важких безекіпажних катерів опори кримського мосту – це лише питання часу. Часу роботи українських інженерів.