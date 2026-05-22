Позиция была в полуокружении: НРК разогнали до 70 км/ч ради спасения раненого с передовой. Видео

Украинские военные эвакуировали раненого бойца с полуокруженных позиций с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК). Во время операции техника подорвалась на двух противопехотных минах, однако раненого таки удалось спасти.

Видео дня

Удачную операцию провели за 2 часа 13 минут. За это время НРК разгонялся до 70 км/ч. Об этом сообщил Первый отдельный медицинский батальон. Там отметили, что операцию осуществили совместно с 425 отдельным штурмовым полком "Скала".

По информации военных, они получили запрос на эвакуацию бойца, раненого во время боев. Из-за сложной ситуации на позициях, которые были в полуокружении, защитника решили вывозить из опасной зоны с помощью НРК.

Дорога к раненому прошла без осложнений. Однако, на обратном пути, НРК наехал на две противопехотные мины. Несмотря на это, раненый не получил дополнительных поражений.

В результате операции бойца успешно эвакуировали. По состоянию на момент публикации, он лечится от полученных ранений.

Напомним, операторы наземных роботизированных комплексов "KRAKEN" спасли четырех пожилых людей из прифронтовой зоны на Лиманском направлении (Донецкая область). Среди эвакуированных была ранена женщина.

Также OBOZ.UA сообщал, на Лиманском направлении 77-летняя женщина пыталась самостоятельно выйти из зоны боевых действий, минуя воронки от снарядов и тела погибших односельчан. Ее заметили украинские военные и спасли из опасности с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!