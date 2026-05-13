Уникальная операция: военные рассказали, как эвакуировали четырех гражданских из зоны боевых действий с помощью НРК. Видео

Операторы наземных роботизированных комплексов "KRAKEN" спасли четырех пожилых людей из прифронтовой зоны на Лиманском направлении (Донецкая область). Среди эвакуированных была ранена женщина.

Для спасения людей бойцы использовали НРК и лодку. Впоследствии спасенных людей передали медикам. Об этом рассказали в Третьем армейском корпусе.

Местные жители пришли на позицию военных на Лиманщине, и попросили о помощи. Операцию по спасению организовали операторы НРК ПБС "KRAKEN". Бойцы "Silver battalion" разработали план действий, чтобы максимально безопасно вывезти гражданских из серой зоны.

Эвакуация проходила в три этапа. Сначала гражданских транспортировали с помощью наземного дрона, после чего переправили через реку на лодке, а затем передали в больницу.

"Спасти человеческую жизнь при любых условиях – приоритет Третьего корпуса", – отметили бойцы.

К проведению операции также присоединились подразделения ARMA GROUP, GHOST UNIT и служба гражданско-военного сотрудничества. Благодаря координации между военными удалось успешно вывезти людей из серой зоны.

Напомним, на Лиманском направлении 77-летняя женщина пыталась самостоятельно выйти из зоны боевых действий, минуя воронки от снарядов и тела погибших односельчан. Ее заметили украинские военные и спасли из опасности с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

