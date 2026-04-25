'Без надежды выжить шла сквозь воронки от снарядов и тела односельчан': украинские военные спасли пожилую женщину с помощью НРК. Видео

На Лиманском направлении 77-летняя женщина пыталась самостоятельно выйти из зоны боевых действий, минуя воронки от снарядов и тела погибших односельчан. Ее заметили украинские военные и спасли из опасности с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

Видео дня

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе. Там также обнародовали видео проведенной операции, которая, по словам бойцов, длилась несколько часов.

Пожилую женщину, которая самостоятельно шла по дороге под обстрелами, заметили пилоты 60-й отдельной механизированной бригады. К эвакуации присоединились военные роты беспилотных наземных систем "Cerberus".

Чтобы не напугать женщину, наземный робот накрыли одеялом с надписью "Бабушка, садись!". После этого НРК подъехал к ней.

Кроме пожилой женщины бойцы помогли эвакуироваться еще трем гражданским. К точке эвакуации жители Донецкой области шли под сопровождением беспилотников. После этого бойцы 1-го механизированного батальона доставили людей на бронеавтомобиле в безопасное место.

Напомним, украинские разведчики активно применяют наземные роботизированные комплексы в войне против России. Это оружие нового поколения помогает с вопросами огневой поддержки и логистики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!