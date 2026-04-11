Машины войны: в ГУР рассказали, как превращают НРК в оружие нового поколения. Видео

Украинские разведчики активно применяют наземные роботизированные комплексы в войне против России. Это оружие нового поколения помогает с вопросами огневой поддержки и логистики.

На сегодняшний день НРК становятся одним из ключей к современной войне. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Новые инструменты войны

Разведчики Департамента беспилотных систем ГУР эффективно применяют наземные роботизированные комплексы для выполнения разных задач. Такие системы обеспечивают логистику под огнем, эвакуацию из-под носа врага, а также предоставляют огневую поддержку без лишнего риска для бойцов.

"Там, где классическая тактика стоит сверхчеловеческих усилий, технологии прочат путь к успеху.Асимметричный подход – наш ответ на численность. Пока московит рассчитывает на массу, украинские разведчики на ум", – заявили в ГУР.

Пример работы наземных роботизированных комплексов украинские разведчики показали на Покровском направлении. С помощью НРК бойцы ГУР эвакуировали раненного защитника, а также вели огонь по позициям российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины расширяют применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов на фронте. Речь идет, в частности, о технологиях перехвата дронов и поддержке боевых подразделений на линии соприкосновения.

