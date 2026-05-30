Украина начала тестировать на передовой человекоподобных боевых роботов из США – CNBC

Американский стартап Foundation Future Industries отправил ранние версии своих человекоподобных роботов в Украину для их тестирования в зоне боевых действий. Известно, что гуманоиды занимались логистическими задачами, в частности переноской грузов.

Об этом сообщило CNBC. Журналисты отметили, что компания уже испытала свои машины в Украине и планирует вскоре предложить эту технологию американской армии.

Что показали тесты человекоподобных роботов в условиях войны

Два Phantom MK-1 разработчики отправили в Украину в начале этого года для пилотной демонстрации. Изобретатели назвали это первым известным развертыванием человекоподобных роботов на театре боевых действий.

Текущие испытания, которые поддерживаются правительством США и проводятся с участием украинских чиновников, сосредоточены на логистике в опасных зонах.

Генеральный директор Foundation Future Industries Санкает Патхак утверждает, что тесты МК-1 в Украине "уже доказали потенциал робота" для перемещения грузов – задачи, которая часто подвергает солдат опасности.

Известно, что ранняя версия Phantom MK-1 способна поднимать только 44 фунта (~20 килограмм). Также роботам им не хватает водонепроницаемости и времени автономной работы от аккумулятора без подзарядки.

Уже в этом году разработчики планируют отправить в Украину новых и усовершенствованных человекоподобных роботов – Phantom MK-2. Патхак уверяет, что обновленная версия будет иметь "сверхчеловеческие способности" и вдвое превысит грузоподъемность первых геманоидов от Foundation Future Industries.

Что известно о Foundation Future Industries

Это робототехническая компания из Сан-Франциско (штат Калифорния), основанная в 2024 году. Она хочет производить автономные человекоподобные роботы двойного назначения: как для тяжелой промышленности, так и для военного применения.

Медиа узнали, что недавно Foundation Future Industries пригласила Эрика Трампа, сына действующего американского президента, на должность главного советника по стратегии.

Представитель стартапа сообщил CNBC, что Трамп-младший был инвестором фирмы, прежде чем стать советником, и обе стороны "имеют общее видение производства".

