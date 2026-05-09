Украина изготовит 25 тыс. боевых роботов для замены людей на передовой – The Telegraph

В 2026 году Украина планирует значительно масштабировать производство наземных роботов, которые уже используются на фронте. Эти системы выполняют боевые, логистические и эвакуационные задачи, уменьшая риски для украинских военных.

Об этом говорится в материале The Telegraph. По данным медиа, в первой половине этого года наше государство планирует изготовить 25 тысяч наземных роботов.

Одним из примеров использования таких аппаратов на фронте журналисты приводят операцию робота Ardal, который должен был добраться до моста в селе Новоселовка Донецкой области и установить противотанковую мину. После обнаружения трех российских военных операторы изменили задачу и взорвали мину вместе с противником и самим роботом.

По словам военных из бригады К-2, потеря такой техники не критична, ведь масштабы производства растут. Украинские командиры называют эти системы "новой кавалерией", поскольку они могут заменить солдат при выполнении некоторых боевых задач.

Командир батальона беспилотных систем К-2 майор Александр Афанасьев заявил, что главная цель использования роботов – сохранить жизни военных. По данным бойцов, одна миссия таких роботов может длиться до 10 часов и охватывать до 30 миль (примерно 48 километров). Они используются для логистики, разведки, эвакуации раненых и установки мин.

Напомним, украинские разведчики активно применяют наземные роботизированные комплексы в войне против России. Это оружие нового поколения помогает с вопросами огневой поддержки и логистики. На сегодняшний день НРК становятся одним из ключей к современной войне.

