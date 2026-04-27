Производство и поставки должны успевать за потребностью: Зеленский анонсировал масштабирование использования НРК в Силах обороны

Наземные роботизированные комплексы (НРК) становятся одним из ключевых элементов современной войны для Украины. Власти планируют значительно нарастить их производство и поставки.

Это позволит соответствовать потребностям фронта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Так что вопрос обеспечения Сил обороны НРК стал одним из центральных во время заседания. Сейчас эти технологии являются одними из самых востребованных на фронте, что требует быстрого наращивания производственных мощностей.

"Объем контрактирования НРК должен быть значительно больше, чем в прошлом году. Уже законтрактовано 25 тысяч НРК – вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, контрактирование продолжается", – заявил президент.

Производители в свою очередь обеспечивают выполнение контрактов в установленные сроки. Тогда как военные подразделения активно внедряют НРК в боевые процессы.

Зеленский поручил Генеральному штабу и Министерству обороны осуществлять регулярный мониторинг потребности в таких комплексах. Проверки должны проводиться ежемесячно, чтобы синхронизировать объемы поставок с реальной ситуацией на фронте.

